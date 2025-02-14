Назад 14.02.25, 16:56 Делов-то: США предали Украину? День Святого Валентина требует трибунала Новый виток переговоров по мирному соглашению между Украиной и Россией на этой неделе взбудоражил общественность. Горячо было и в студии подкаста «Делов-то!».

Беседа двух «альфа-самцов» пенсионного возраста, Дональда Трампа и Владимира Путина, взбудоражила весь мир.

Ярослав Тавгень рассуждает о ситуации на эмоциональном уровне. Массовое разочарование в США со стороны культурно близкой Европы не пройдет бесследно. «Когда люди искренне говорят: нас предали, мы больше не союзники, наслаждайтесь новыми дружками-россиянами — это окажет влияние. Американцы задумаются: "Мы что, такие сволочи?"», — считает он.

Но действительно ли все так драматично? Может ли Трамп вообще пойти на сделку, в которой Украина отдает все и не получает ничего?

Кто-то считает, что привычные гаранты безопасности Эстонии «оказались так себе гарантами». Другие согласны с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, который уверяет, что отношения Таллинна и Вашингтона лучше, чем когда-либо. Осталось лишь понять, сможет ли Дональд Трамп вообще найти Эстонию на карте.

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина скептична и видит проблему национальной безопасности глубже: «ЕС не способен действовать быстро. Мы будем обсуждать поставку танков 150 лет, но зато тратим время и ресурсы на климатическую повестку, которая для нас второстепенна». По ее мнению, стратегическая слабость Европы не только вина США, но и результат неспособности принимать решительные решения.

Бурные обсуждения и эмоциональное несогласие в день друзей. Кстати, праздник 14 февраля в студии Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень тоже обсуждают.