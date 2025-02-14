Делов-то: США предали Украину? День Святого Валентина требует трибунала

Беседа двух «альфа-самцов» пенсионного возраста, Дональда Трампа и Владимира Путина, взбудоражила весь мир.
Ярослав Тавгень рассуждает о ситуации на эмоциональном уровне. Массовое разочарование в США со стороны культурно близкой Европы не пройдет бесследно. «Когда люди искренне говорят: нас предали, мы больше не союзники, наслаждайтесь новыми дружками-россиянами — это окажет влияние. Американцы задумаются: "Мы что, такие сволочи?"», — считает он.
Но действительно ли все так драматично? Может ли Трамп вообще пойти на сделку, в которой Украина отдает все и не получает ничего?
Кто-то считает, что привычные гаранты безопасности Эстонии «оказались так себе гарантами». Другие согласны с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, который уверяет, что отношения Таллинна и Вашингтона лучше, чем когда-либо. Осталось лишь понять, сможет ли Дональд Трамп вообще найти Эстонию на карте.
Главный редактор ДВ Олеся Лагашина скептична и видит проблему национальной безопасности глубже: «ЕС не способен действовать быстро. Мы будем обсуждать поставку танков 150 лет, но зато тратим время и ресурсы на климатическую повестку, которая для нас второстепенна». По ее мнению, стратегическая слабость Европы не только вина США, но и результат неспособности принимать решительные решения.
Бурные обсуждения и эмоциональное несогласие в день друзей. Кстати, праздник 14 февраля в студии Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень тоже обсуждают.
В очередном выпуске «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают сложности у Центристской партии перед муниципальными выборами, забуксовавший «зеленый поворот», вошедший в резонанс с поворотом политики вправо, свежие идеи Дональда Трампа и другие новости недели.
Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты ДВ обсуждают риски того, что эстонская электросеть отключится от электросети России (та самая BRELL). Хватит ли нам электричества? Или будут отключения? Рост цен на отопление: что делать жителям Ида-Вирумаа? Нужно ли прекратить повышать пенсии? И какой кризис грозит Эстонии в связи с этим? Что думает Трамп о войне с Украиной? В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина.
«Отечество» не в опасности, а вот журналистика? С этической точки зрения ситуация в некоторых редакциях вызывает вопросы, но читателю как будто все равно. «Все говорят: "хотим больше про культуру", а сами читают попсу». Дорогой читатель, а ты согласен с такой характеристикой?
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.