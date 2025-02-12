Назад 12.02.25, 16:22 Инфляция в США выросла до 3% Инфляция в США за январь превысила ожидания аналитиков и составила 3%, пишет CNBC.

Это дома и яйца: главными драйверами американской инфляции стали рост цен на жилье и подорожание продуктов питания. Foto: Wikimedia Commons

Индекс потребительских цен в США вырос в январе на 3% в годовом исчислении и на 0,5%, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали, что эти два показателя роста составят 2,9% и 0,3% соответственно.

Базовая инфляция (core CPI), т.е. инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, выросла до 3,3% в годовом исчислении и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали показателей 3,1% и 0,3% соответственно.

В декабре инфляция составила 2,9%, базовая инфляция – 3,2%.

Главным драйвером инфляции являются цены на жилье: они выросли за месяц на 0,4%, став причиной 30% роста январской инфляции.

Продукты питания подорожали на 0,4%, и две трети этого роста пришлось на 15-процентное повышение цен на яйца, вызванное птичьим гриппом и убийством фермерами миллионов кур. Это самое большое повышение с 2015 года. За весь прошлый год яйца подорожали на 53%.