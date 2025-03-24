Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя предложит инвесторам несколько возможностей посетить собрания акционеров. Кроме того, ожидаются макроэкономические показатели из-за рубежа и мнения местных инвестиционных экспертов о текущей ситуации.
LHV Group соберет акционеров на собрание в среду. Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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