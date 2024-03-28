TextMagic произведет выплаты акционерам несмотря на убытки

Технологическая компания TextMagic планирует cовершить выплаты акционерам в апреле. Фото: Andras Kralla

Технологическая компания TextMagic планирует совершить выплаты акционерам несмотря на миллионные убытки.

Чистый убыток TextMagic за 2023 год составил 20,66 млн евро. В компании неоднократно подчеркивали , что причиной столь больших убытков стало прекращение разработки продукта Touchpoint, и в целом финансовое положение фирмы устойчивое.

Теперь же компания сообщила бирже, что предложит акционерам увеличить акционерный капитал с помощью фондовой эмиссии, а затем уменьшить капитал с целью осуществления выплат акционерам и формирования добровольного резерва акционерного капитала. Акционеры смогут проголосовать за или против предложения до 12:00 19 апреля.

Фондовая эмиссия осуществляется без внесения дополнительных взносов на счет собственного капитала, то есть по сути является реорганизацией собственного капитала и бухгалтерской учетной проводкой. При увеличении паевого или акционерного уставного капитала одновременно уменьшается в балансе другие строки, за счет которых осуществляется фондовая эмиссия (прибыль, ажио), а активы и объем баланса остаются прежними. Источник: Налогово-таможенный департамент

Акционеры могут принимать участие в эмиссии до 18 апреля включительно. 19 апреля – ex-date. Голосовать инвесторы по этому и другим вопросам однако могут до 12 часов 19 апреля.

TextMagic планирует выплатить акционерам 0,35 евро за акцию. Всего акционерам будет выплачено почти 3 миллиона евро, из которых чуть более 2,6 миллиона достанется компании Monday Media основного владельца Прийта Вайкмаа, владеющей 88,6% TextMagic.

С целью совершения выплат уставный капитал компании будет увеличен на 32,7 миллиона евро с 850 000 евро до 33,6 миллиона евро путем увеличения балансовой стоимости существующих акций на 3,85 евро за акцию, то есть с 0,1 евро до 3,95 евро.

Уставный капитал TextMagic будет увеличен путем фондовой эмиссии за счет ажио. На балансе TextMagic ажио составляет 52 миллиона евро.

Фондовая эмиссия будет осуществлена на основании утвержденного акционерами отчета за 2023 финансовый год и за счет ажио в размере 32,7 млн евро. После фондовой эмиссии новый размер уставного капитала составит 33,575 миллиона евро – т.е. 8,5 миллиона акций с учетной стоимостью 3,95 евро за акцию.

Для создания добровольного резерва TextMagic планирует сначала увеличить балансовую стоимость каждой акции на 3,85 евро посредством фондовой эмиссии, а затем снизить эту балансовую стоимость каждой акции на 3,85 евро за счет уменьшения уставного капитала.

В результате сокращения акционерам будет произведена выплата в размере 0,35 евро за акцию, а для оставшейся части будет создан добровольный резерв.

Помимо увеличения уставного капитала акционеры также смогут утвердить аудированный годовой отчет за 2023 год и предложение о покрытии убытка. Компания предлагает покрыть чистый убыток в размере 20,7 млн евро – 18,4 млн евро за счет ажио и 2,3 млн евро за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов.