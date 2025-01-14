Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%281,2
  • OMX Riga0,31%875,04
  • OMX Tallinn−0,09%1 767,54
  • OMX Vilnius0,57%1 103,04
  • S&P 5000,16%5 836,22
  • DOW 300,86%42 297,12
  • Nasdaq −0,38%19 088,1
  • FTSE 1000,16%8 237,19
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,37
  • OMX Baltic−0,16%281,2
  • OMX Riga0,31%875,04
  • OMX Tallinn−0,09%1 767,54
  • OMX Vilnius0,57%1 103,04
  • S&P 5000,16%5 836,22
  • DOW 300,86%42 297,12
  • Nasdaq −0,38%19 088,1
  • FTSE 1000,16%8 237,19
  • Nikkei 225−1,83%38 474,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,37
  • 14.01.25, 10:08

Квартальный оборот Textmagic оказался ниже уровня прошлого года

Оборот технологической компании TextMagic в четвертом квартале оказался ниже уровня прошлого года, однако в целом за год остался на уровне 2023 года.
Исполнительный директор и крупный собственник TextMagic Прийт Вайкмаа.
  • Исполнительный директор и крупный собственник TextMagic Прийт Вайкмаа. Foto: Andras Kralla
Доход компании от продаж составил 3,7 миллиона евро в четвертом квартале, что на 11% меньше по сравнению с 4,2 миллиона евро годом ранее. За весь год TextMagic заработала 15,1 миллиона евро от продаж, что на 1% больше, чем в предыдущем году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 13.01.25, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе начинается сезон отчетности на местном рынке: TKM Grupp поделится результатами своей экономической деятельности за прошлый год. Кроме того, ожидаются новости как от других участников местной биржи, так и из-за рубежа.
Биржа
  • 18.04.24, 06:00
Притворяйся, пока не получится: как предприятия First North справляются с обещаниями
Большой обзор: обещания vs реальные результаты
Альтернативная биржа First North долгое время оставляла инвесторов равнодушными, однако несколько лет назад она неожиданно ожила, когда за пару лет туда вышло сразу 11 эстонских предприятий. В период IPO эти местные стартапы в большинстве своем прогнозировали прекрасное будущее. Насколько эти обещания им удалось претворить в жизнь – смотрите в обзоре.
Биржа
  • 28.03.24, 14:47
TextMagic произведет выплаты акционерам несмотря на убытки
Технологическая компания TextMagic планирует совершить выплаты акционерам несмотря на миллионные убытки.
Биржа
  • 27.03.24, 17:18
TextMagic о миллионных убытках: опасения по поводу ухода с биржи слишком драматичны
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
2
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
3
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
4
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
5
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
6
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций

Последние новости

Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
Новости
  • 14.01.25, 11:58
Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС
Подсказка
  • 14.01.25, 11:37
Хярм: в случае отключения электричества дольше 16 часов можно получить компенсацию
Инвестор Тоомас
  • 14.01.25, 11:14
Инвестор Тоомас: гигант электронной торговли заманивает грандиозными планами
Биржа
  • 14.01.25, 10:49
Сегодня завершается торговля облигациями Inbank
Биржа
  • 14.01.25, 10:08
Квартальный оборот Textmagic оказался ниже уровня прошлого года
Новости
  • 14.01.25, 08:52
Неудобно и утомительно. Предприниматели в провинции борются с отключением электричества
Новости
  • 14.01.25, 08:31
Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля

Сейчас в фокусе

Эстонская дочерняя компания Södra Forest Estonia два года назад сделала оборот в 17 миллионов евро.
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
Илон Маск.
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
Тармо Каротам.
Биржа
  • 13.01.25, 08:34
Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую
Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар.
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Цены на нефть на мировых рынках растут после новых санкций США.
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
О своих промежуточных результатах за четвертый квартал во вторник сообщит TextMagic, акции которой в прошлом году подешевели более чем на 8%.
Биржа
  • 13.01.25, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025