Квартальный оборот Textmagic оказался ниже уровня прошлого года

Оборот технологической компании TextMagic в четвертом квартале оказался ниже уровня прошлого года, однако в целом за год остался на уровне 2023 года.
- Исполнительный директор и крупный собственник TextMagic Прийт Вайкмаа. Foto: Andras Kralla
Доход компании от продаж составил 3,7 миллиона евро в четвертом квартале, что на 11% меньше по сравнению с 4,2 миллиона евро годом ранее. За весь год TextMagic заработала 15,1 миллиона евро от продаж, что на 1% больше, чем в предыдущем году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
На этой неделе начинается сезон отчетности на местном рынке: TKM Grupp поделится результатами своей экономической деятельности за прошлый год. Кроме того, ожидаются новости как от других участников местной биржи, так и из-за рубежа.
Большой обзор: обещания vs реальные результаты
Альтернативная биржа First North долгое время оставляла инвесторов равнодушными, однако несколько лет назад она неожиданно ожила, когда за пару лет туда вышло сразу 11 эстонских предприятий. В период IPO эти местные стартапы в большинстве своем прогнозировали прекрасное будущее. Насколько эти обещания им удалось претворить в жизнь – смотрите в обзоре.
Технологическая компания TextMagic планирует совершить выплаты акционерам несмотря на миллионные убытки.
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.