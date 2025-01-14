Квартальный оборот Textmagic оказался ниже уровня прошлого года

Большой обзор: обещания vs реальные результаты

Альтернативная биржа First North долгое время оставляла инвесторов равнодушными, однако несколько лет назад она неожиданно ожила, когда за пару лет туда вышло сразу 11 эстонских предприятий. В период IPO эти местные стартапы в большинстве своем прогнозировали прекрасное будущее. Насколько эти обещания им удалось претворить в жизнь – смотрите в обзоре.