Назад 15.04.25, 10:33 «Откатывать развитие на 200 лет назад - спорная стратегия» Введенные Трампом пошлины весьма вероятно вызовут рецессию в США, и хорошо от них в мире не станет никому, убеждены опрошенные ДВ эксперты.

Совладелец Admirals Group Александр Цихилов убежден, что пошлины - инструмент давления, т.к. иначе мировая торговля просто потеряет смысл.

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«Ввод пошлин против большинства торговых партнеров США - большая экономическая ошибка, - считает экономист и вице-президент Центра федеральной налоговой политики Эрика Йорк.

«Если эти пошлины останутся такими же на протяжении всего года, то это будет самым большим повышением налогов с 1982 года и самым крупным налогом на импорт с 1937-го», - говорит она, имея в виду те пошлины, которые действовали до объявления Дональдом Трампом паузы в 90 дней и временного снижения пошлин против большинства стран до 10%.

Опоздали на пару веков

«Пошлины - инструмент прошлого или даже позапрошлого века. Если мировая торговля, финансовая и налоговая системы эволюционировали в то, что мы сейчас имеем, - это же неспроста. Та эволюция, через которую мы прошли, была необходимостью. Откатывать развитие на двести лет назад - спорная стратегия», - убежден совладелец Admirals Group Александр Цихилов.

Еще до введения Трампом 90-дневной паузы Цихилов предположил, что тарифы - это приглашение к переговорам, поскольку международная торговля на уровне тех пошлин, что были объявлены Трампом 2 апреля, «не имеет реального смысла». «Она просто полностью сойдет на нет, - убежден Цихилов. - Поэтому я предполагаю, что пошлины - это инструмент давления. Одна из целей Трампа - разъединение единой европейской позиции в отношении Соединенных Штатов. Президент США не хочет иметь дело с Европейским союзом как институтом, а хочет иметь дело с каждой страной по отдельности. Поэтому он делает ставку на определенных политиков», - рассуждает предприниматель. «Если, конечно, в этих действиях вообще есть хоть какая-либо системность. Все это может оказаться хаосом, последствий которого Трамп сам до конца не понимает», - заметил он. Эстония от этих пошлин пострадает не так сильно, как более крупные торговые партнеры США, поскольку экспорт в эту страну не очень велик, убежден Цихилов. Однако косвенно удар ей все же будет нанесен - за счет того, что пострадают основные партнеры Эстонии по экспорту. «Пошлины окажутся чувствительными, к примеру, для Финляндии, где судостроители делают суда для круизных компаний», - приводит он пример. Других партнеров у меня для вас нет Экономист Владислав Иноземцев предположил в интервью ДВ, что жесткие пошлины Трампа мотивируют азиатские и европейские страны смягчать протекционистские меры и больше торговать друг с другом. С этой точкой зрения не согласен международный экономист и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс. «Политика США не имеет никакого смысла, но это не значит, что остальные страны теперь станут более либеральными. Тем, кто сильно зависит от американского экспорта, нет смысла налаживать связи друг с другом - так они лишь наживут себе больше проблем и создадут экономические стимулы как можно больше навредить друг другу», - рассуждает он. «Кто может заменить США? Китай - торговый хищник, ЕС и Япония еле-еле растут, Индия всегда была протекционистской», - выразил экономист свой скепсис. Горячие новости Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя Обеспокоены и другие фирмы Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Люди перестанут переобуваться

«Пошлины на все 100% приведут к росту инфляции, - убежден инвестор и владелец Trigon Capital Йоаким Хелениус. - Рост цен же приведет к тому, что люди будут воздерживаться от того, чтобы тратить деньги, поскольку не знают, что будет происходить в будущем. Они будут рассуждать: «Наверное, не стоит покупать новый холодильник в этом месяце - старый еще год может проработать». Вместо покупки новых туфель будут донашивать старые. Все это приведет США к рецессии».

По словам Хелениуса, эти пошлины привели к тому, что он пересматривает некоторые свои инвестиционные решения (однако в не очень большом масштабе). В то же время он не ожидает, что мир ждет новый кризис по образцу 2008 года, а Эстония и Европа пострадают от пошлин Трампа не так сильно, как США. Но хорошо не будет никому.

«Если Соединенные Штаты войдут в серьезную рецессию, мы уже не увидим того восстановления экономики, на которое рассчитывали еще даже два месяца назад. Это повлияет на Европу, это повлияет на Эстонию. Я буду рад, если будет вообще хоть какое-то восстановление. Я постоянно слышу в СМИ, как люди ожидают, что в этом году им повысят зарплату. Но это нереалистичные ожидания! Люди живут каком-то своем фантазийном мире», - удивляется инвестор.