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  • 11.04.25, 16:22

Делов-то: Непотопляемые центристы, тарифы Трампа туда и обратно, гуглим слово «омофор»

Поторопились ли соперники, ставя крест на политическом будущем Центристской партии? И что значат тарифы Дональда Трампа против всего мира - сперва введенные, а после также стремительно отмененные? Эти и другие темы недели обсуждают в студии журналисты ДВ.
«Броненосный крейсер «Эдгар Сависаар» - непотопляемый», - считает Алексей Шишкин. Центристы тихой сапой вошли в тройку самых популярных партий.
  • «Броненосный крейсер «Эдгар Сависаар» - непотопляемый», - считает Алексей Шишкин. Центристы тихой сапой вошли в тройку самых популярных партий.
  • Foto: Елена Ценно
Жаркая беседа и даже споры развернулась в студии между журналистами Ярославом Тавгенем и Алексеем Шишкиным, у микрофона ведущего - биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Неделя ознаменовалась драматичными “качелями” на рынке и в новостной повестке. Президент США Дональд Трамп сперва спровоцировал обострение торговой войны с большей частью планеты, а затем попытался нажать на тормоза - отсрочил их действие на 90 дней. Что это - хитрый план или нехитрый бардак в Белом доме? И к чему ведет такая политика?
Кроме журналистов ДВ тему комментирует экономист Владислав Иноземцев, живущий и работающий в США.
Рийгикогу утвердил поправки в Закон о церквях. По версии его сторонников, а проголосовавших «за» было 60 против 13 «против», направлен он на то, чтобы предотвратить возможность использования религиозных организаций в Эстонии для разжигания ненависти или насилия.
Зачем на самом деле парламент это сделал? Так ли опасен монашеский бунт или дело не в самой религиозной организации, а в ее прихожанах?
Министр внутренних дел Игорь Таро заявил: «То, что в Эстонии возникли две православные церкви, было исторической ошибкой. В Эстонской Республике до советской оккупации не существовало никакого канонического подчинения Москве. Это пришло к нам вместе с советской оккупацией и насильно. Никто никого не спрашивал, нужно ли это или нет». Всю ли правду сказал министр, и стоит ли принять этот аргумент вперед?
Президент провозгласил закон об изменении Конституции, лишив граждан третьих стран права голоса на муниципальных выборах. А ведь в свое речи на день независимости он говорил: «Но существует и опасность, что мы начнем ограничивать права в нашей стране просто для того, чтобы добиться видимости безопасности». Могли Алар Карис поступить иначе?
И какие еще способы оспорить громкие поправки в конституцию остаются в руках у их противников (прежде всего, у Центристской партии)?
Напоследок о партийных рейтингах: сразу несколько социологических исследований показали, что рейтинг ЦП ныне находится на внушительной отметке в 16%. А еще недавно, на фоне выхода из партии ряда видных политиков, центристов едва ли не хоронили. Поторопились?
Об этом и другом - в свежем выпуске подкаста «Делов-то».
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