Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку

В среду вечером в цене росли все активы, начиная от акций, заканчивая нефтью и золотом.
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Дональд Трамп обрадовал рынки в среду, объявив о 90-дневной паузе в введении дополнительных тарифов против стран, которые готовы вести переговоры с США, что привело к быстрому росту рынков.
Индекс S&P 500 закончил день выше на 9,5%, Nasdaq - на 12,2%. Ралли распространилось и на Азию: японские индексы выросли Topix на 7,5% Nikkei 225 - на 8,2%, а тайваньский Taiex - на 9,2%. Китайские индексы тоже немного подросли: SZSE Component на 2,2%, Шанхайский растет на чуть менее одного процента.
Масштабное ралли акций увеличило рыночную стоимость S&P500 примерно на 4,3 трлн долларов. Этот день стал лучшим для индекса с 2008 года и самым сильным для Nasdaq с 2001 года.
Однако президент продолжил прессовать Китай введением дополнительных тарифов, увеличив американские сборы до 125%. Также остаются в силе 10-процентные пошлины на большинство импортных товаров со всего мира.
Трамп написал в своей социальной сети «Truth Social»: «Основываясь на том, что более 75 стран призвали к переговорам, чтобы решить проблему, и что эти страны по моему настоятельному предложению не предприняли ответных мер против Соединенных Штатов ни в какой форме, я разрешил сделать 90-дневную паузу и существенно снизить взаимный тариф в течение этого периода на 10%, что также вступает в силу немедленно».
Однако Китай проявил «недостаточно уважения», приняв ответные меры против тарифов США, добавил Трамп. «Настоящим я повышаю тарифы, взимаемые Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125 %, что вступает в силу немедленно».
Ошеломляющее заявление лидера США прозвучало после недели потрясений на мировых рынках, в течение которой цены на акции по всему миру упали на триллионы долларов, произошла резкая распродажа американских облигаций, а цены на нефть упали до уровня, который последний раз наблюдался во время пандемии коронавируса.
«Ну, я подумал, что люди немного перегнули палку. Они стали дергаными, знаете, они немного испугались», - сказал он журналистам.
Политика Трампа также привела к сильнейшей распродаже американских государственных облигаций, которые являются основой мировой финансовой системы. Доходность 10-летних облигаций, которая в среду выросла на 0,24 процентных пункта, на конец дня сократила рост до 0,08 процентных пункта и составила 4,35%.
Компании, которые в последние дни сильно подешевели, в среду также продемонстрировали значительный рост. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta и Tesla подскочили как минимум на 10% после заявления Трампа.
Незадолго до шокирующего заявления Трампа в среду Goldman Sachs предсказал рецессию в экономике США, вызванную торговой войной президента. Чуть более двух часов спустя банк отменил свой прогноз.
Тем не менее, инвесторы и экономисты предупредили, что оставшиеся тарифы повлияют на рост экономики и приведут к повышению цен.
Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил торговым партнерам тарифы, которые планируется ввести на импорт, рынки отреагировали падением. Но утешением может стать то, что агрессивная торговая политика США в итоге может привести к снижению инфляции, процентных ставок и Euribor в еврозоне.
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