Назад 10.04.25, 07:49 Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку Вашингтон приостанавливает действие большинства тарифов против стран, которые не приняли ответных мер, но повысил тарифы против Китая.

В среду вечером в цене росли все активы, начиная от акций, заканчивая нефтью и золотом.

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Дональд Трамп обрадовал рынки в среду, объявив о 90-дневной паузе в введении дополнительных тарифов против стран, которые готовы вести переговоры с США, что привело к быстрому росту рынков.

Индекс S&P 500 закончил день выше на 9,5%, Nasdaq - на 12,2%. Ралли распространилось и на Азию: японские индексы выросли Topix на 7,5% Nikkei 225 - на 8,2%, а тайваньский Taiex - на 9,2%. Китайские индексы тоже немного подросли: SZSE Component на 2,2%, Шанхайский растет на чуть менее одного процента.

Масштабное ралли акций увеличило рыночную стоимость S&P500 примерно на 4,3 трлн долларов. Этот день стал лучшим для индекса с 2008 года и самым сильным для Nasdaq с 2001 года.

Однако президент продолжил прессовать Китай введением дополнительных тарифов, увеличив американские сборы до 125%. Также остаются в силе 10-процентные пошлины на большинство импортных товаров со всего мира.

Трамп написал в своей социальной сети «Truth Social»: «Основываясь на том, что более 75 стран призвали к переговорам, чтобы решить проблему, и что эти страны по моему настоятельному предложению не предприняли ответных мер против Соединенных Штатов ни в какой форме, я разрешил сделать 90-дневную паузу и существенно снизить взаимный тариф в течение этого периода на 10%, что также вступает в силу немедленно».

Однако Китай проявил «недостаточно уважения», приняв ответные меры против тарифов США, добавил Трамп. «Настоящим я повышаю тарифы, взимаемые Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125 %, что вступает в силу немедленно».

Ошеломляющее заявление лидера США прозвучало после недели потрясений на мировых рынках, в течение которой цены на акции по всему миру упали на триллионы долларов, произошла резкая распродажа американских облигаций, а цены на нефть упали до уровня, который последний раз наблюдался во время пандемии коронавируса.

«Ну, я подумал, что люди немного перегнули палку. Они стали дергаными, знаете, они немного испугались», - сказал он журналистам.

Политика Трампа также привела к сильнейшей распродаже американских государственных облигаций, которые являются основой мировой финансовой системы. Доходность 10-летних облигаций, которая в среду выросла на 0,24 процентных пункта, на конец дня сократила рост до 0,08 процентных пункта и составила 4,35%.

Компании, которые в последние дни сильно подешевели, в среду также продемонстрировали значительный рост. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta и Tesla подскочили как минимум на 10% после заявления Трампа.

Незадолго до шокирующего заявления Трампа в среду Goldman Sachs предсказал рецессию в экономике США, вызванную торговой войной президента. Чуть более двух часов спустя банк отменил свой прогноз.

Тем не менее, инвесторы и экономисты предупредили, что оставшиеся тарифы повлияют на рост экономики и приведут к повышению цен.