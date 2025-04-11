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  • 11.04.25, 16:45

Китай повысил пошлины на импорт из США до 125 процентов

Китай в торговом конфликте с США нанес ответный удар, но проинформировал о намерении прекратить дальнейшую раскрутку спирали взаимных пошлин. Министерство финансов КНР в пятницу, 11 апреля, объявило, что Пекин повышает пошлины на импорт из США до 125 процентов в ответ на очередное повышение пошлин со стороны американской администрации. Новые китайские тарифы вступают в силу с 12 апреля, пишет DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Белый дом после некоторой путаницы подтвердил, что США повысили пошлины на китайский импорт до 145 процентов, что соответствует росту на 41 процентный пункт. Китай тоже увеличил свои пошлины на 41 процентный пункт – с прежних 84 процентов до 125, тем самым сохранив прежнюю линию в противодействии давлению со стороны США.
В то же время Пекин сообщил, что намерен игнорировать дальнейшие повышения пошлин со стороны США, поскольку, как было указано, китайскому рынку просто невыгодно закупать американские товары по таким тарифам. «Поскольку при текущем уровне пошлин принимать американские товары на китайском рынке невозможно, КНР будет игнорировать дальнейшее увеличение пошлин со стороны США, но если США продолжат вредить интересам Китая, то Пекин решительно ответит и будет бороться до конца», – говорится в заявлении Минфина.
Резкая критика в адрес Вашингтона
Правительство КНР не сдерживалось в критике президента США Дональда Трампа, заявив, что «непомерно высокие» пошлины США являются «серьезным нарушением международных экономических и торговых правил» и «противоречат основным законам экономики и здравому смыслу». Пекин назвал действия США «моббингом и принуждением». В другом заявлении говорится, что если США продолжат повышать пошлины, то они «станут посмешищем в истории мировой экономики».
Китай также объявил о намерении подать жалобу во Всемирную торговую организацию. Трамп, в свою очередь, обвинил КНР в отсутствии уважения. 9 апреля он объявил о введении моратория на пошлины для всех стран, кроме Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом подчеркнул, что «в торговой войне не бывает победителей». Он отметил, что Китай и Евросоюз выстроили «тесные отношения экономического симбиоза». Одновременно Си выразил решимость продолжать борьбу, отметив, что Китай достиг высокого уровня развития благодаря самостоятельности и упорной борьбе, не полагаясь на милость других и не боясь давления. «Независимо от изменений во внешнем мире, Китай останется уверенным в себе», – подчеркнул он.
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