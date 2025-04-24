Инвесторов Tallink удивил размер убытков. «Ожидал меньшего падения»

Размер убытков Tallink Grupp удивил Калле Муули, многолетнего акционера биржевой компании.
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«Сам по себе убыток не удивителен, но меня немного удивил его размер. Я ожидал меньшего падения. Но хочу подчеркнуть: удивление не означает, что меня это напугало», – сказал владелец 234 001 акции Tallink Grupp Калле Муули.
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Судоходный концерн Tallink Grupp сообщил о чистом убытке в размере 33,2 миллиона евро в первом квартале, что является резким контрастом по сравнению с прибылью в 2,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года.
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