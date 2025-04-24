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  • 24.04.25, 17:17

Инвесторов Tallink удивил размер убытков. «Ожидал меньшего падения»

Результаты Tallink Grupp за первый квартал оказались слабее ожиданий, отметили инвесторы и аналитики в комментарии для Äripäev.
Размер убытков Tallink Grupp удивил Калле Муули, многолетнего акционера биржевой компании.
  • Размер убытков Tallink Grupp удивил Калле Муули, многолетнего акционера биржевой компании.
  • Foto: Delfi Meedia / Scanpix
«Сам по себе убыток не удивителен, но меня немного удивил его размер. Я ожидал меньшего падения. Но хочу подчеркнуть: удивление не означает, что меня это напугало», – сказал владелец 234 001 акции Tallink Grupp Калле Муули.
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