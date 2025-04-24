Tallink ушел в глубокий убыток

Судоходный концерн Tallink Grupp сообщил о чистом убытке в размере 33,2 миллиона евро в первом квартале, что является резким контрастом по сравнению с прибылью в 2,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года.
Простой судов оказал существенное влияние на прибыльность Tallink.
Foto: Andras Kralla
С января по март количество пассажиров компании снизилось на 12% в годовом сравнении – до 970 359 человек. Количество единиц грузоперевозок сократилось на 31,9% – до 57 830 единиц, а перевозка легковых автомобилей уменьшилась на 10,9% – до 135 829 машин.
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