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  • 07.04.25, 11:12

Таллиннская биржа окрасилась в красный: падение возглавляют банки

Как и остальные рынки, Балтийская биржа начала торговую неделю с ощутимого снижения – значительный минус показывают банковские акции.
Акции LHV падают.
  • Акции LHV падают. Foto: Andras Kralla
Глобальная волна распродаж добралась и до Балтийской биржи. Акции LHV за первые полчаса торгов упали на 5,3%, акции литовского банка Šiauliai – на 6,3%, Coop Pank – на 4%. Объем торгов акциями LHV составил 350 000 евро, акциями Šiauliai – 365 000 евро.
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