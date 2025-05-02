Снижение напряженности в торговле поддерживает рост фондовых рынков
Акции американских компаний подорожали, а золото подешевело на вчерашней торговой сессии, когда крупнейшие технологические компании сообщили о сильных результатах, а торговая напряженность между США и Китаем ослабла.
Прибыль под угрозой, цены для потребителя неизбежно вырастут
Сто дней президентства Трампа, по всей видимости, начали подъедать прибыль и посеяли хаос и страх, что обострение торговой войны может означать для Эстонии серьезное снижение уровня безопасности в этом регионе.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.