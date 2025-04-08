Назад 08.04.25, 09:43 Рынки пытаются восстановиться Во вторник мировые акции начали восстанавливать часть потерь, которые они понесли за три последних сессии. Обвал был вызван тарифами Дональда Трампа.

Азиатские рынки закрылись на позитивной ноте. Западные тоже планируют начать день в зеленой зоне. Foto: AFP/Scanpix

Фьючерсы на европейские и американские индексы демонстрируют восстановление, тогда как азиатские акции уже продемонстрировали рост.

Контракты, отслеживающие индекс Stoxx Europe 600, выросли на 2,5%, а британский индекс FTSE 100 – на 1,9%.

Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,2 и 1 процент соответственно. В понедельник индексы закрылись почти без изменений после резкого падения на прошлой неделе, последовавшего за объявлением Трампа о введении новых масштабных тарифов в «день освобождения».

На азиатских рынках японский индекс Topix поднялся на 6% после того, как Токио и Вашингтон договорились о проведении торговых переговоров. Индекс Китая CSI 300 вырос на 0,7%, а индийский индекс Nifty 50 - на 1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2%.

На валютных рынках доллар США ослаб на 0,5% по отношению к корзине торговых валют. Однако вновь начинает набирать обороты. Стерлинг сначала вырос, но теперь вновь слабеет по отношению к американской валюте. Евро удерживается в плюсе, однако его стоимость уже опустилась ниже 1,10 доллара.

Нефть также приостановила падение. Brent и WSI растут на чуть менее одного процента, торгуясь на уровне 64,7 и 61,2 доллара за баррель соответственно.

Зато золото подскочило на почти 2% после того, как на вчерашних торгах оно пробило отметку в 3000 долларов за унцию. Сейчас цена подросла до 3026 доллара за унцию.