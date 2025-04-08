Рынки пытаются восстановиться

Азиатские рынки закрылись на позитивной ноте. Западные тоже планируют начать день в зеленой зоне. Foto: AFP/Scanpix
Фьючерсы на европейские и американские индексы демонстрируют восстановление, тогда как азиатские акции уже продемонстрировали рост.
Контракты, отслеживающие индекс Stoxx Europe 600, выросли на 2,5%, а британский индекс FTSE 100 – на 1,9%.
Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,2 и 1 процент соответственно. В понедельник индексы закрылись почти без изменений после резкого падения на прошлой неделе, последовавшего за объявлением Трампа о введении новых масштабных тарифов в «день освобождения».
На азиатских рынках японский индекс Topix поднялся на 6% после того, как Токио и Вашингтон договорились о проведении торговых переговоров. Индекс Китая CSI 300 вырос на 0,7%, а индийский индекс Nifty 50 - на 1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2%.
На валютных рынках доллар США ослаб на 0,5% по отношению к корзине торговых валют. Однако вновь начинает набирать обороты. Стерлинг сначала вырос, но теперь вновь слабеет по отношению к американской валюте. Евро удерживается в плюсе, однако его стоимость уже опустилась ниже 1,10 доллара.
Нефть также приостановила падение. Brent и WSI растут на чуть менее одного процента, торгуясь на уровне 64,7 и 61,2 доллара за баррель соответственно.
Зато золото подскочило на почти 2% после того, как на вчерашних торгах оно пробило отметку в 3000 долларов за унцию. Сейчас цена подросла до 3026 доллара за унцию.
За два дня рынки потеряли 5,4 триллиона долларов. Наряду с крупными банками, прогнозирующими снижение прибылей и риск глобальной рецессии, есть и те, кто считает, что через несколько месяцев все переживания останутся в прошлом.
Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
Виртуальная ярмарка труда и карьеры, которая пройдет с 8 по 10 апреля, является уже не просто местом, куда ищущие работу люди приходят, чтобы познакомиться с возможностями трудоустройства, а мероприятием, на котором сотни предприятий и десятки школ рассказывают о своей деятельности, а планирующие сменить карьеру люди находят новые идеи и получают обзор возможностей подработки или сезонных работ.