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  • 21.04.25, 14:11

Стоимость золота достигла нового рекорда

Цена на золото стремительно растет и продолжает бить новые рекорды. Происходит это благодаря торговой войне, ослаблению доллара и действиям центральных банков.
Стоимость унции золота в этом году выросла на 28%, и аналитики прогнозируют еще больший рост.
  • Стоимость унции золота в этом году выросла на 28%, и аналитики прогнозируют еще больший рост.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Стоимость золота достигла нового рекорда, в то время как доллар продолжает ослабевать. Критика Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы и продолжающаяся торговая война побудили инвесторов направлять свои деньги в безопасные активы, к которым относится и золото. В понедельник цена на золото превысила 3400 долларов за унцию.
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