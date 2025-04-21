Стоимость унции золота в этом году выросла на 28%, и аналитики прогнозируют еще больший рост.
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Стоимость золота достигла нового рекорда, в то время как доллар продолжает ослабевать. Критика Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы и продолжающаяся торговая война побудили инвесторов направлять свои деньги в безопасные активы, к которым относится и золото. В понедельник цена на золото превысила 3400 долларов за унцию.
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