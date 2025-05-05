Вкус биржи: 100 дней Трампа. Чем закончилось для рынков?

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили, как первые сто дней правления Дональда Трампа повлияли на фондовые рынки.
- Такого отрицательного роста рынков не было давно. Зато на месте не стоят!
Неправильно ты, Джефф Безос, бутерброд ешь! Amazon заставили передумать раскрывать информацию о тарифах.
Microsoft очнулся! Что происходит в новом сезоне отчетов?
100 дней Трампа! А чувствуется как 100 лет.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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