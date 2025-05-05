Вкус биржи: 100 дней Трампа. Чем закончилось для рынков?

KM Content Marketing 30.04.25, 16:46

В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.