Назад Клуб Ro-Ro останется на своем месте без конкурса, но ему придется выполнить требования властей Нарвский арт-клуб Ro-Ro сможет сохранить арендованные городские помещения без нового конкурса на аренду. Власти изменили свою позицию, однако для продолжения работы клубу необходимо разобраться с документами: помещение, где проходят многолюдные концерты, по-прежнему считается небольшим спортзалом.

«Новый конкурс мы сейчас не объявляем. Мы изменили решение», — сказал мэр Нарвы Яан Тоотс на пресс-конференции 10 ноября. Он объяснил, что город учитывает большой интерес к сохранению клуба и готов продолжить отношения с нынешним арендатором при условии, что деятельность будет соответствовать требованиям закона.

Еще неделю назад позиция города была другой. Как писали ДВ после встречи руководства Нарвы с представителями Ro-Ro 3 ноября, новый договор предполагалось заключить по итогам открытого конкурса. К тому времени клуб уже погасил задолженность перед городом, в том числе благодаря помощи горожан, собиравших деньги. Однако оставались вопросы к использованию помещений и законности летней постройки на берегу реки.

Теперь город готов обойтись без соревнования с другими претендентами на помещение. Продолжение аренды и ее условия еще должна рассмотреть комиссия горсобрания.

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Концертная площадка по документам – спортзал Основные помещения Ro-Ro находятся на первом и втором этажах городского здания на набережной. Для первого этажа разрешена работа кафе, а второй по документам предназначен для занятий спортом. По словам Тоотса, такое использование было разрешено еще в августе 2001 года. Первоначально на втором этаже могли одновременно заниматься гимнастикой 12 человек. Позднее, когда возник вопрос об использовании помещения как кафе, Спасательный департамент потребовал обеспечить дополнительный выход. Снаружи здания появилась металлическая пожарная лестница. Однако выполнение этого требования само по себе не изменило назначение помещения: концертным залом по документам оно не стало. Для проведения концертов нужно оформить соответствующее использование помещения и определить допустимое количество посетителей. По данным, которые привел мэр, после строительства лестницы на втором этаже могут находиться до 20 человек — по-прежнему для занятий спортом. Сколько посетителей разрешат принимать на концертах, предстоит определить при рассмотрении документов. «Если они хотят использовать помещение как кафе или концертную площадку, нужно подать соответствующее заявление и оформить это. После рассмотрения документов Департамент архитектуры определит, сколько человек может там находиться», — объяснил Тоотс. Мэр сообщил, что площадь помещения составляет 41 квадратный метр, а во время празднования Хэллоуина там находился 61 человек. По его оценке, при пожаре такое количество посетителей не смогло бы быстро покинуть зал, поэтому до оформления документов использовать его пока запрещено. Первый этаж, по словам Тоотса, разрешили использовать с 9 ноября: для работы кафе там необходимые разрешения есть. Горячие новости dv.ee Семь лет спустя: что изменилось для сокращаемых работников Eesti Energia и на что рассчитывать сейчас? dv.ee Крупный банк в США запретил большинству сотрудников пользоваться ИИ dv.ee ИИ уже начал заменять людей в Нарве, но есть должности и компании, которым большие сокращения не грозят KM В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

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На пресс-конференции журналисты напомнили мэру, что концерты в городской недвижимости проходили много лет, в том числе при его предшественниках. Тоотс ответил, что ходатайствовать об изменении назначения помещения должен арендатор.

«Да, это городская собственность. Но арендатор должен подавать ходатайство о том, что он собирается там делать: заниматься спортом или проводить концерты», – сказал он.

Аренду пересмотрят, а самострой вынесли за скобки

Отказ от конкурса еще не означает автоматического продления договора на прежних условиях. Тоотс сообщил, что город может пересмотреть и стоимость аренды.

По его словам, нынешняя ставка составляет 87 центов за квадратный метр, тогда как за другие городские помещения предприниматели платят по два, три или четыре евро. Мэр рассказал, что другие арендаторы ставили вопрос о справедливости столь низкой платы за помещение в хорошем месте у реки.

Остается и вопрос о сроках. Действующий договор прекращается 16 ноября, а при обсуждении будущего заседания комиссии мэр называл 23 ноября. На вопрос журналистов, что произойдет с клубом после прекращения договора, Тоотс ответил, что город не требует вывозить имущество. При этом продолжать обслуживание клиентов после окончания договора без урегулирования условий, по его словам, нельзя.

Отдельный вопрос — деревянное строение непосредственно на берегу реки, напротив основных помещений Ro-Ro. Эта летняя часть клуба была построена самовольно. Ее правовым статусом занимается Департамент городского хозяйства под руководством Натальи Шибаловой. По документам этого строения просто не существует.

Тоотс подчеркнул, что обсуждаемое продолжение аренды основных помещений не распространяется на решение вопроса об этом сооружении. Согласие оставить клуб в городском здании само по себе не узаконивает деревянную постройку на берегу.

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Роман Бойко: долг погашен, официального извещения пока нет

Руководитель и совладелец Ro-Ro Роман Бойко сообщил ДВ, что на момент разговора еще не получил официального уведомления о готовности города оставить клуб без конкурса.

«До меня какие-то слухи дошли от ближнего круга, но конкретного извещения пока не было», — рассказал он.

Бойко подтвердил, что задолженность перед городом погашена полностью. Однако об отмене требования освободить помещения ему также официально не сообщили.

«Пока что таких официальных уведомлений до меня не дошло. Я слышал, что где-то кто-то что-то, но конкретно ко мне пока не поступали такие сообщения», — сказал руководитель клуба.

Поэтому для Бойко публичное заявление мэра пока не превратилось в документ, который определял бы дальнейшие условия работы Ro-Ro.