Цена биткоина вновь побила рекорд

Удивительно, но рост интереса к криптовалютам не сказался на цене второй по величине валюты – эфира, который торгуется на уровне 2513 долларов.
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Цена крупнейшей в мире криптовалюты вчера достигла 109 760,08 доллара. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе на уровне 109 241 доллара. Тогда рост был вызван запуском криптомонет Дональда Трампа и его супруги Мелании.
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Цены на крупнейшие криптовалюты в понедельник значительно упали. Например, стоимость биткойна опустилась ниже 100 000 долларов, что является самым низким уровнем за последние три недели. Эфириум не был таким дешевым с сентября.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.