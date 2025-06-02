Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,59%307,51
  • OMX Riga−0,26%866,78
  • OMX Tallinn0,12%2 080,82
  • OMX Vilnius−0,48%1 204,23
  • S&P 500−0,01%5 911,69
  • DOW 300,13%42 270,07
  • Nasdaq −0,32%19 113,77
  • FTSE 1000,04%8 775,6
  • Nikkei 225−1,3%37 470,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • OMX Baltic−0,59%307,51
  • OMX Riga−0,26%866,78
  • OMX Tallinn0,12%2 080,82
  • OMX Vilnius−0,48%1 204,23
  • S&P 500−0,01%5 911,69
  • DOW 300,13%42 270,07
  • Nasdaq −0,32%19 113,77
  • FTSE 1000,04%8 775,6
  • Nikkei 225−1,3%37 470,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 02.06.25, 12:39

Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?

Оптимистичный выпуск «Вкуса биржи» знаменует собой не только отчетность Nvidia (на рынке другие бумаги вообще есть?), но и судебные баталии Трампа за пошлины. А тут еще и корпоративные прибыли упали.
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Ожиданья! Самый скучный повод – отчет Nvidia. Все у компании хорошо, вот только инвесторы заж… э-э, то есть, имели более высокие ожидания.
Суд отменил тарифы Трампа. Суд вернул тарифы Трампу. Трамп будет судиться за тарифы. Дурдом какой-то.
Корпоративные прибыли упали на сто миллиардов, ВВП тоже упал. Это начало конца или наглый хайп журналиста ДВ?

Статья продолжается после рекламы

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.05.25, 11:33
Трамп намерен повысить до 50% пошлины на сталь и алюминий
Президент США Дональд Трамп анонсировал новое повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий в США. Пошлины на ввоз этих сплавов в страну вырастут с текущих 25 процентов до 50 процентов, заявил американский лидер, выступая на заводе US Steel под Питтсбургом в пятницу, 30 мая.
Новости
  • 30.05.25, 09:42
Апелляционный суд в США временно восстановил пошлины Трампа
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отменил решение Федерального суда США по международной торговле, который признал пошлины Трампа противоречащими закону, передает DW.
Mнения
  • 30.05.25, 16:36
Делов-то: невинные реформисты, вопрос пенсий не раскрыт
Рост налогов эстонской экономике пока не помогает. Быть может, экономика неправильная? Или дело в чем-то другом? Система сдержек и противовесов – штука необходимая, но инструкция к ней, похоже, у всех разная. Копить или не копить на пенсию? Если ненароком взяли да накопили, то остерегайтесь мошенников. Об этом и другом слушайте в подкасте «Делов-то!».
Биржа
  • 29.05.25, 11:21
Вкус биржи: сейчас экономику ка-а-ак поднимем! Трамп запускает инвестфонды
Не как всегда в середине этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсудили самые актуальные события прошедшей недели, не просто привязали их к фондовым рынкам, да еще и объяснили их!
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Статья продолжается после рекламы

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.05.25, 17:05
Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру
2
ТОП
  • 01.06.25, 12:14
ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров
3
Новости
  • 31.05.25, 11:14
Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь
4
Новости
  • 31.05.25, 14:44
Супруги начали успешный пекарский бизнес в подвале родителей: «Ностальгично, но возвращаться туда не хочется»
5
Подсказка
  • 28.05.25, 17:15
Как освободиться от кредита, взятого мошенниками на ваше имя?
6
Новости
  • 31.05.25, 17:39
В Эстонии построят комплекс для крупных мероприятий на 10 000 зрителей

Последние новости

Биржа
  • 02.06.25, 14:25
Выход на биржу Primostar оставил инвесторов равнодушными
ТОП
  • 02.06.25, 14:08
1,3 млн евро на работника: ТОП металлообрабатывающих компаний с самым большим оборотом на сотрудника
Новости
  • 02.06.25, 13:04
Победа Windoor принесет адвокатам миллионные гонорары
Биржа
  • 02.06.25, 12:39
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Биржа
  • 02.06.25, 11:46
Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз
Новости
  • 02.06.25, 11:01
На выборах в Польше победили консерваторы
Новости
  • 02.06.25, 09:51
Импорт услуг вырос на 11%
Эпицентр
  • 02.06.25, 08:52
«Видимо, никто не верил». Windoor одержала победу в споре десятилетия
Суд постановил выплатить компании около 50 млн евро

Сейчас в фокусе

На прощание с предпринимателем Олегом Сынаялгом собрались семья, друзья и знакомые.
Новости
  • 31.05.25, 11:14
Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь
Магазин спортивных товаров Sports Direct в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 01.06.25, 12:14
ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров
Иллюстративное фото.
Новости
  • 31.05.25, 17:39
В Эстонии построят комплекс для крупных мероприятий на 10 000 зрителей
Илон Маск.
Новости
  • 01.06.25, 13:29
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Владельцы Samliku Pekker Райдо и Эва Соосаар.
Новости
  • 31.05.25, 14:44
Супруги начали успешный пекарский бизнес в подвале родителей: «Ностальгично, но возвращаться туда не хочется»
По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, поиск финансирования может занять около года.
Новости
  • 30.05.25, 17:05
Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру
45% людей в возрасте 60–65 лет хотели бы иметь резерв более 10 000 евро. Фото иллюстративное.
Новости
  • 31.05.25, 17:07
Исследование: жители Эстонии активно копят, но многие держат деньги на банковских счетах
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Статья продолжается после рекламы

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025