Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?

Оптимистичный выпуск «Вкуса биржи» знаменует собой не только отчетность Nvidia (на рынке другие бумаги вообще есть?), но и судебные баталии Трампа за пошлины. А тут еще и корпоративные прибыли упали.
Ожиданья! Самый скучный повод – отчет Nvidia. Все у компании хорошо, вот только инвесторы заж… э-э, то есть, имели более высокие ожидания.
Суд отменил тарифы Трампа. Суд вернул тарифы Трампу. Трамп будет судиться за тарифы. Дурдом какой-то.
Корпоративные прибыли упали на сто миллиардов, ВВП тоже упал. Это начало конца или наглый хайп журналиста ДВ?
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Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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