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  • 31.05.25, 11:33

Трамп намерен повысить до 50% пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп анонсировал новое повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий в США. Пошлины на ввоз этих сплавов в страну вырастут с текущих 25 процентов до 50 процентов, заявил американский лидер, выступая на заводе US Steel под Питтсбургом в пятницу, 30 мая.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
По словам Трампа, новые меры начнут действовать с 4 июня, передает DW.
«Наша сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются как никогда раньше. Это будет еще одним БОЛЬШИМ толчком отличных новостей для наших замечательных сталелитейщиков и работников алюминиевой промышленности. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» - написал после мероприятия Трамп в своей соцсети Truth Social.
Суд признал незаконными часть пошлин Трампа, но их восстановили после апелляции

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28 мая Федеральный суд США по международной торговле признал часть торговых пошлин, которые Дональд Трамп в начале апреля ввел в отношении почти всех стран мира, противоречащими законодательству страны. Суд постановил, что у Трампа не было полномочий для единоличного принятия такого решения.
При вводе таможенных пошлин Трамп опирался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, согласно его тексту, у президента США нет «неограниченных полномочий» в этой сфере. Подобные решения должны быть приняты Конгрессом США, и лишь при наличии «необычной и чрезвычайной угрозы» глава государства имеет право действовать самостоятельно. Такой угрозы в момент введения Трампом пошлин суд не усмотрел.
Юристы Трампа сразу подали апелляцию на решение, и на следующий же день Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне временно восстановил трамповские пошлины. Это решение будет действовать как минимум до 9 июня. К этому времени ряд американских компаний, выступающих в роли истцов, должен предоставить свои аргументы по делу, а министерство юстиции США – дать ответ на них.
При этом введенный и оспоренный запрет суда на пошлины не касался импорта стали и алюминия, а также автомобилей и запчастей. Эта продукция подпадает под действие Закона о расширении торговли – он отличается от нормы, которую Трамп использовал для введения пошлин против других стран и территорий.
Трамп против ЕС: пошлины откладываются до июля
Страны ЕС, у которых налажены большие объемы экспорта в США, изначально стали одной из главных целей Трампа в его торговых войнах. Поначалу президент США ввел в отношении товаров из ЕС пошлины в размере 20 процентов, но вскоре отложил их введение. Евросоюз в ответ на это также отложил введение ответных мер, которые затрагивали импорт товаров из США в ЕС на сумму около 95 млрд евро. Также среди возможных ответных мер ЕС предполагалось давление на американских IT-гигантов.
Однако 23 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что переговоры с ЕС «ни к чему не приводят» и пообещал ввести в отношении ЕС пошлины уже в размере 50 процентов. Как и прежде, он уверял, что Евросоюз был создан с целью «ущемления Соединенных Штатов в сфере торговли».
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