Делов-то: невинные реформисты, вопрос пенсий не раскрыт

Рост налогов эстонской экономике пока не помогает. Быть может, экономика неправильная? Или дело в чем-то другом? Система сдержек и противовесов – штука необходимая, но инструкция к ней, похоже, у всех разная. Копить или не копить на пенсию? Если ненароком взяли да накопили, то остерегайтесь мошенников. Об этом и другом слушайте в подкасте «Делов-то!».
- Если в интернете безотказно работают малыши и котики, то в политике – дети и пенсионеры.
- Foto: Алена Ценно
С экономикой в Эстонии все стабильно – ВВП страны в первом квартале снова упал. Радостного мало – а вы что хотели? У нас правительство, где практически единолично правит Партия реформ (плюрализм мнений? смеялись всем партотделом), которая будто бы одержима повышением налогов. Быть может, все просто: во всем виноваты реформисты? «Звучу как советский аппаратчик, но партия – ни при чем!» – сказал как отрезал Ярослав Тавгень.
Система сдержек и противовесов в США – она как мигалка на машине: то работает, то не работает, а потом снова работает. Но в этом-то и заключается ее сущность и внутренняя глубина. Из-за этой глубины иной раз решения ждешь по 100 лет. Хуже только в ЕС: пока дождешься, что Еврокомиссия решит по кривизне огурцов, они уже отцветут и завянут. Но быть может, это не так уж и плохо: когда глобальные решение зависят от одного человека, то можно ненароком и войну Бельгии объявить.
Спор о второй пенсионной ступени снова возбудил оба лагеря «за» и «против» (в интернете кто-то неправ). Возмутителем спокойствия стал предприниматель Парвел Пруунсильд, который сколотил свое состояние на быстрых (быстрее, чем решения Еврокомиссии) кредитах. «Рано или поздно все люди покинут вторую пенсионную ступень», – весьма двусмысленно заявил он. Каждый, разумеется, понял его по-своему и остался при своем мнении. Главное, чтобы это мнение было компетентным («у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались»).
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Вы платили налог на автомобиль? А несовершеннолетние дети у вас есть? В чем связь между этими двумя явлениями? Не задавайте лишних вопросов и тогда получите возврат в размере 100 евро на ребенка. Странно, зато беспроигрышный вариант: если в интернете безотказно работают котики и малыши, то в политике – дети и пенсионеры. С любопытством ждем, из какой кубышки перед выборами достанут пряник для пенсионеров.
Не знаете, что делать, когда вам звонит мошенник? У нас есть инструкция. Подробности в подкасте «Делов-то!».
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