Крупный акционер LHV резко увеличил свою долю

Инвестор Оливер Пеэк через свою компанию по управлению активами Siseinfo OÜ владеет 5,44 млн акций LHV, что по текущей рыночной цене составляет 20,5 млн евро. Таким образом, Пеэк является десятым по величине акционером LHV Group.
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Инвесторы в индекс S&P 500 уже понесли убытки из-за падения доллара, и хотя в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, большинство аналитиков ожидает, что к концу года он упадет ещё больше. Но можно предпринять некоторые меры защиты.
2 сентября этого года «зеленые» пенсионные фонды LHV (LHV Roheline) прекратят деятельность, и нынешние шесть активно управляемых фондов второй пенсионной ступени будут объединены в четыре. Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту пояснил причину решения – он не верит, что в ближайшем будущем «зеленые» фонды смогут выйти в плюс.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.