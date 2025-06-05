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  • 05.06.25, 15:39

Крупный акционер LHV резко увеличил свою долю

Оливер Пеэк, десятый по величине акционер LHV Group, в мае значительно увеличил свою долю в компании. За месяц акции банка подорожали более чем на 8%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Инвестор Оливер Пеэк через свою компанию по управлению активами Siseinfo OÜ владеет 5,44 млн акций LHV, что по текущей рыночной цене составляет 20,5 млн евро. Таким образом, Пеэк является десятым по величине акционером LHV Group.
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