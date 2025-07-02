Wise планирует создать федеральный трастовый банк в США

16 июня Wise подала запрос на переход под прямой надзор Управления контролера денежного обращения США.
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16 июня Wise подала запрос на переход под прямой надзор Управления контролера денежного обращения США. Американский центр компании будет размещен в Техасе, где на данный момент работает около 450 человек, пишет Bloomberg.
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