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  • 03.07.25, 11:57

Wise планирует создать федеральный трастовый банк в США

Wise намерена создать федеральный трастовый банк в США: это свидетельствует о растущем внимании компании к американскому рынку на фоне планов по выводу акций на американскую биржу.
16 июня Wise подала запрос на переход под прямой надзор Управления контролера денежного обращения США.
  • 16 июня Wise подала запрос на переход под прямой надзор Управления контролера денежного обращения США.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
16 июня Wise подала запрос на переход под прямой надзор Управления контролера денежного обращения США. Американский центр компании будет размещен в Техасе, где на данный момент работает около 450 человек, пишет Bloomberg.
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