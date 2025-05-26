Стен Тамкиви: сокращения сделали компании привлекательнее для инвесторов

Инвестор и предприниматель в сфере технологий Стен Тамкиви (слева) и инвестор и соучредитель Wise Таавет Хинрикус строят коммерческое здание площадью 15 000 квадратных метров в Каламая – оно станет инкубатором стартапов.
Foto: Raul Mee
Он пояснил, что сокращения и оптимизация сделали компании сильнее и привлекательнее для инвесторов.
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Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.