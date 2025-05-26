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  • 26.05.25, 11:31

Стен Тамкиви: сокращения сделали компании привлекательнее для инвесторов

Похоже, что в этом году эстонским стартапам удастся привлечь больше средств, чем в прошлом году, заявил предприниматель и инвестор Стен Тамкиви в эфире передачи радио Äripäev.
Инвестор и предприниматель в сфере технологий Стен Тамкиви (слева) и инвестор и соучредитель Wise Таавет Хинрикус строят коммерческое здание площадью 15 000 квадратных метров в Каламая – оно станет инкубатором стартапов.
  • Инвестор и предприниматель в сфере технологий Стен Тамкиви (слева) и инвестор и соучредитель Wise Таавет Хинрикус строят коммерческое здание площадью 15 000 квадратных метров в Каламая – оно станет инкубатором стартапов.
  • Foto: Raul Mee
Он пояснил, что сокращения и оптимизация сделали компании сильнее и привлекательнее для инвесторов.
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