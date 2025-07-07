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  • 07.07.25, 11:51

DelfinGroup увеличила объем продаж во втором квартале

Рост объема продаж во втором квартале латвийской финансовой компании DelfinGroup обеспечили сегменты потребительских кредитов и продажа подержанных товаров.
В соответствии с дивидендной политикой DelfinGroup выплачивает до 50% квартальной прибыли в виде дивидендов. За первый квартал также выплачиваются внеочередные дивиденды.
  • В соответствии с дивидендной политикой DelfinGroup выплачивает до 50% квартальной прибыли в виде дивидендов. За первый квартал также выплачиваются внеочередные дивиденды.
  • Foto: DelfinGroup
Объем выданных потребительских кредитов во втором квартале этого года составил 26,3 миллиона евро, что на 35% больше, чем во втором квартале прошлого года, следует из биржевого сообщения.
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