Плохие результаты TKM Grupp могут привести к сокращению дивидендов

По словам основателя аналитической компании Enlight Research Маттиаса Валландера, они пока не делали никаких прогнозов относительно дивидендов Kaubamaja, но, вероятно, прогноз будет значительно ниже суммы, выплаченной в этом году.
Foto: Raul Mee
Чистая прибыль концерна сократилась на треть в годовом сравнении, что не оправдало ожиданий аналитиков. На следующий день после публикации результатов акции упали почти на процент.
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Таллиннская биржа в первой половине года возглавила рост всей балтийской биржи. По оценке аналитиков, настолько успешный старт года объясняется в первую очередь восстановлением после очень низких уровней.