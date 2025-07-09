Назад 10.07.25, 16:59 Прибыль TKM Grupp за первое полугодие упала до самого низкого уровня за всю историю Компания TKM Grupp опубликовала в среду результаты второго квартала и первого полугодия, которые свидетельствуют как о снижении оборота, так и о сокращении чистой прибыли на несколько миллионов евро.

Чистая прибыль концерна за первое полугодие составила 0,1 миллиона евро, тогда как в прошлом году она составляла 8,3 миллиона евро.

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Оборот TKM Grupp во втором квартале текущего года составил 232,8 миллиона евро, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году. Прибыль до налогообложения составила 6,6 миллиона евро, что на 32,7% ниже по сравнению с предыдущим годом, говорится в биржевом сообщении. Чистая прибыль второго квартала сократилась на 3,2 миллиона евро и составила 6,6 миллиона евро.