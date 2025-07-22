Incap предупредила о снижении прибыли, акции упали на 15%

Компания Incap под руководством эстонца Отто Пукка, с заводами в США и Курессааре, ранее прогнозировала рост выручки и операционной прибыли в 2025 году по сравнению с 2024-м.
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Incap прогнозирует, что выручка в 2025 году составит 210-230 миллионов евро, а операционная прибыль – 23-29 миллионов евро. На прогноз повлияли ослабление обменного курса доллара США и индийской рупии, а также неопределенность, связанная с тарифами США и другими мерами и политикой американской администрации. Из-за этой неопределенности некоторые клиенты отложили свои проекты.
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Выручка Incap упала на 29 процентов в третьем квартале, что соответствует предыдущему прогнозу компании и несколько превзошло ожидания аналитиков. Если не считать влияния на квартальные финансовые результаты Incap того, что весной у ее крупного клиента возникли проблемы со складскими запасами, оборот остальных клиентов Incap увеличился более чем на 30%.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.