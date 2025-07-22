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  • 22.07.25, 14:53

Incap предупредила о снижении прибыли, акции упали на 15%

Финский производитель электроники Incap сегодня, всего за три дня до публикации финансовых результатов, выпустил предупреждение о снижении прибыли, что привело к падению курса акций компании на 15%.
Компания Incap под руководством эстонца Отто Пукка, с заводами в США и Курессааре, ранее прогнозировала рост выручки и операционной прибыли в 2025 году по сравнению с 2024-м.
  • Компания Incap под руководством эстонца Отто Пукка, с заводами в США и Курессааре, ранее прогнозировала рост выручки и операционной прибыли в 2025 году по сравнению с 2024-м.
  • Foto: AP/Scanpix
Incap прогнозирует, что выручка в 2025 году составит 210-230 миллионов евро, а операционная прибыль – 23-29 миллионов евро. На прогноз повлияли ослабление обменного курса доллара США и индийской рупии, а также неопределенность, связанная с тарифами США и другими мерами и политикой американской администрации. Из-за этой неопределенности некоторые клиенты отложили свои проекты.
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