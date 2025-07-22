Incap предупредила о снижении прибыли, акции упали на 15%

Выручка Incap упала на 29 процентов в третьем квартале, что соответствует предыдущему прогнозу компании и несколько превзошло ожидания аналитиков. Если не считать влияния на квартальные финансовые результаты Incap того, что весной у ее крупного клиента возникли проблемы со складскими запасами, оборот остальных клиентов Incap увеличился более чем на 30%.