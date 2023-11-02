Incap запустил третий завод в Индии: акции компании взлетели

Генеральный директор Incap Отто Пукк.Фото: Raul Mee

Завод Incap в Индии начал работать на полную мощность. Хорошие новости привели к росту акций компании, который длится уже два дня.

Акции Incap сегодня выросли на 11% и торгуются выше 7 евро. Акции компании начали расти в среду и за два дня подорожали почти на 20%. Во вторник Incap сообщила о повышении производительности индийского завода.
По словам управляющего директора Incap India Мурти Мунипалли, компания начала полномасштабное производство на своем новейшем заводе в Тумкуре. Успешно смонтированы две линии SMT (технология поверхностного монтажа – ред.), и все оборудование запущено в работу. Новый завод также оснащен рентгеновским аппаратом и другим современным оборудованием.
«Увеличивая производственные мощности завода и внедряя передовые технологии, мы сможем предложить еще большую ценность и поддержку нашим клиентам по всему миру», – подчеркнул Мунипалли. Он добавил, что около 300 преданных своему делу сотрудников внесут свой вклад в производственный процесс нового завода.
Завод производит инверторы и ИБП, источники питания, аварийное оборудование, солнечные инверторы, приводы и медицинское оборудование, а также оборудование для другой продукции электронной промышленности. Общая площадь трех заводов Incap India составляет 26 500 квадратных метров.
Клиентами Incap India являются мировые производители электроники, которые могут базироваться в Европе, но имеют производственные мощности в Азии. Фабрики имеют поставки по всему миру.
Помимо новостей Incap, оптимизм на рынки вселило вчерашнее решение Федеральной резервной системы США, которая решила оставить процентные ставки без изменений.

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