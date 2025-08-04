Infortar увеличил продажи в 2,5 раза, но ушел в убыток

На финансовые показатели Infortar существенно повлияла консолидация результатов Tallink Grupp в консолидированную финансовую отчетность Infortar – изменения вступили в силу с августа прошлого года. Несмотря на рост выручки до 505 млн евро благодаря консолидации, прибыль заметно снизилась.
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Крупный предприниматель Айн Ханшмидт, которого на нынешнем Инвестиционном фестивале представили как эстонского Уоррена Баффета, заявил со сцены, что успех кроется не в случайной удаче, а в многолетней целенаправленной подготовке и умении распознавать хорошие возможности.
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
Компания оказалась в ситуации, где не оставалось другого выхода, кроме как подать заявление о банкротстве, рассказал основатель мебельного предприятия Enima Trade Индрек Рейтсак в передаче радио Äripäev «Kuum tool». На днях стало известно, что компания прекращает деятельность и намерена сократить всех сотрудников.
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.