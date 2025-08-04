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  • 04.08.25, 11:58

Infortar увеличил продажи в 2,5 раза, но ушел в убыток

Компания по управлению активами Infortar увеличила объем продаж во втором квартале более чем в 2,5 раза – до 505 млн евро, однако чистая прибыль снизилась из-за уплаты налога на прибыль.
Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
  • Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
  • Foto: Andras Kralla
На финансовые показатели Infortar существенно повлияла консолидация результатов Tallink Grupp в консолидированную финансовую отчетность Infortar – изменения вступили в силу с августа прошлого года. Несмотря на рост выручки до 505 млн евро благодаря консолидации, прибыль заметно снизилась.
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