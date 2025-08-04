Infortar увеличил продажи в 2,5 раза, но ушел в убыток

Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.