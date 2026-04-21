Тим Кук покидает пост генерального директора Apple

При Тиме Куке рыночная стоимость Apple выросла более чем в 20 раз и к закрытию торгов в понедельник достигла 4 триллионов долларов.
Foto: Reuters/Scanpix
Кук занял пост руководителя после основателя компании Стива Джобса почти 15 лет назад и теперь передает его вице-президенту компании по аппаратной разработке Джону Тернусу, который станет восьмым генеральным директором компании. На этих новостях акция на постмаркете снизилась на 0,6% и торговалась на уровне 271 доллара.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Ведущие инвесторы Эстонии подчеркивают, что к инвестициям приходят через дисциплину и внутренний психологический перелом. На примере собственного опыта они дают практические советы, как начать с маленьких сумм и каких типичных ошибок стоит избегать новичкам.
Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии«FinTech CEO of the Year – Europe 2026»удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».