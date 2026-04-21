21.04.26, 10:24 Тим Кук покидает пост генерального директора Apple Вчера поздно вечером Apple сообщила, что Тим Кук, много лет возглавлявший компанию, покидает пост и в сентябре передаст руководство новому главе.

При Тиме Куке рыночная стоимость Apple выросла более чем в 20 раз и к закрытию торгов в понедельник достигла 4 триллионов долларов.

Foto: Reuters/Scanpix

Кук занял пост руководителя после основателя компании Стива Джобса почти 15 лет назад и теперь передает его вице-президенту компании по аппаратной разработке Джону Тернусу, который станет восьмым генеральным директором компании. На этих новостях акция на постмаркете снизилась на 0,6% и торговалась на уровне 271 доллара.