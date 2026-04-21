Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%316,35
  • OMX Riga0,01%888,12
  • OMX Tallinn−0,04%2 116,71
  • OMX Vilnius0,34%1 421,84
  • S&P 500−0,24%7 109,14
  • DOW 30−0,01%49 442,56
  • Nasdaq −0,26%24 404,39
  • FTSE 1000,11%10 620,77
  • Nikkei 2250,89%59 349,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,88
Тим Кук покидает пост генерального директора Apple

Вчера поздно вечером Apple сообщила, что Тим Кук, много лет возглавлявший компанию, покидает пост и в сентябре передаст руководство новому главе.
При Тиме Куке рыночная стоимость Apple выросла более чем в 20 раз и к закрытию торгов в понедельник достигла 4 триллионов долларов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Кук занял пост руководителя после основателя компании Стива Джобса почти 15 лет назад и теперь передает его вице-президенту компании по аппаратной разработке Джону Тернусу, который станет восьмым генеральным директором компании. На этих новостях акция на постмаркете снизилась на 0,6% и торговалась на уровне 271 доллара.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Последние новости

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026