22.05.26, 15:57 Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.

Нынешние владельцы Лавандовой фермы готовы передать эстафету, чтобы ее развитие и рост продолжились благодаря новым хозяевам и свежим идеям.

Foto: Lavendlitalu

По словам создателей Лавандовой фермы , Бирте и Таави Лийванди, причиной продажи стало не то, что хозяйство оказалось неуспешным, а напротив — в нем заложено гораздо больше потенциала, чем они сами сегодня могут реализовать.

«Мы ищем не просто покупателя, а человека, который захочет продолжить эту историю, — говорит Таави. - Для нас Лавандовая ферма никогда не была просто бизнесом. Это место, в которое вложено очень много времени, труда и души».

Сезон цветения обещает быть роскошным

Несмотря на то что ферма выставлена на продажу, жизнь здесь не останавливалась ни на мгновение. Последние месяцы были посвящены активной подготовке к новому сезону. Для удобства посетителей расширяется парковка, а в середине июня будет заложено новое лавандовое поле, где высадят шесть совершенно новых сортов лаванды.

«Мы хотим, чтобы, приезжая сюда, люди чувствовали возможность ненадолго остановиться и отдохнуть от повседневной суеты, — говорит Таави. - Лавандовая ферма — это не место, мимо которого можно просто пробежать. Мы хотим, чтобы люди задерживались здесь подольше и по-настоящему наслаждались атмосферой».

Существующее лавандовое поле занимает площадь около 0,8 гектара, а после создания нового общая площадь лавандовых посадок увеличится примерно до 1,3. Среди новых сортов появится лаванда с серебристыми листьями, а также с белыми и розовыми цветами, что визуально сделает поля еще более эффектными.

Гостей удивят новинками, приедут и «пушистые дачники»

«Лето обещает быть насыщенным, но и наша зима на ферме прошла активно. Помимо подготовки к сезону, мы много занимались разработкой новых продуктов и порадуем любителей лаванды новыми вкусами», — рассказывает Таави. В этом году помимо уже полюбившегося посетителям лавандового игристого напитка гостям предложат также лавандовое пиво и лавандовый лимонад, которые можно будет попробовать на месте или приобрести с собой.

Одновременно продолжается развитие территории фермы и зон отдыха, призванных сделать пребывание гостей еще более комфортным и насыщенным. Как и в предыдущие годы, посетители смогут познакомиться с традиционными летними обитателями Лавандовой фермы — овечками и кроликами, которые переезжают сюда жить на лето.

Лавандовая ферма откроется для посетителей 27 июня. Помимо лавандовых полей, гостей ждут животные, зоны для пикника, детская площадка и небольшое кафе.

Продажа продолжается, но поспешных и необдуманных решений принимать не будут

По словам Таави, продажа фермы пока не состоялась, и поиск подходящего нового владельца продолжается спокойно и взвешенно.

«Мы не в той ситуации, чтобы нужно было срочно продавать ферму, — говорит он. - Если подходящий человек не найдется, мы продолжим работу сами или найдем оператора на сезон. Самое главное — сохранить дух этого места и его качество».

По оценке семьи Лийванди, Лавандовая ферма подойдет человеку, который ценит более размеренный ритм жизни и умеет наслаждаться спокойствием и сезонностью Хийумаа. При этом владение фермой вовсе не обязательно означает круглогодичное проживание на месте.

«Интернет-магазином и повседневной деятельностью предприятия можно успешно управлять и удаленно. Это может стать отличным вариантом для человека, который хочет большую часть времени проводить на материке, а лето — на Хийумаа», — объясняет Таави.

К летнему сезону владельцы планируют несколько скорректировать цену продажи, чтобы сделать это предложение более гибким и привлекательным для заинтересованных покупателей.

Место, где уже создан полностью функционирующий бизнес

Лавандовая ферма продается не просто как объект недвижимости. Вместе с хозяйством новому владельцу передается и компания BY DAGÖ OÜ со всей действующей системой: интернет-магазином, клиентской базой, партнерскими отношениями, договорами с реселлерами, налаженными процессами и накопленным ноу-хау.

«Начинать с нуля не придется ни в одном направлении, — говорит Таави. - Все необходимое уже создано и успешно работает сегодня».

Кроме того, нынешние владельцы никуда не уезжают с острова — семья Лийванди остается на Хийумаа и готова в течение первого года всесторонне поддерживать новых хозяев, делясь своим опытом и знаниями. По словам Лийванди, у Лавандовой фермы есть несколько перспективных направлений развития, которые они сами не успели реализовать из-за нехватки времени.

Потенциал фермы они видят как в развитии туристических услуг, так и в производстве натуральной продукции, организации мероприятий и создании гостиничного направления.

Бывшие заросли, откуда людям не хочется уезжать

Лавандовая ферма берет свое начало в 2018 году, в год празднования столетия Эстонской Республики, когда хозяева с помощью друзей высадили 20 000 кустов лаванды. В то время участок представлял собой заросли кустарника, а старый хуторской дом нуждался в капитальной реконструкции.

«Практически все здесь мы сделали своими руками, — вспоминает Таави. - Наверное, поэтому это место для нас - как будто немного наш третий ребенок».

С годами бывший хутор превратился в нечто гораздо большее. В годы пандемии люди, приезжавшие на остров, начали останавливаться у лавандовых полей, фотографироваться и знакомиться с фермой. Так шаг за шагом это место превратилось в туристическую достопримечательность, куда приезжают прежде всего за особой атмосферой и эмоциями.

«Это место не создано для спешки, — говорит Таави. - Здесь есть нечто совершенно особенное — тишина, природа и ощущение, что хотя бы на мгновение никуда не нужно спешить».

