Infortar держит в резерве 220 миллионов для поглощений

На общем собрании Infortar на голосование также вынесли опционные пакеты для членов совета. Акционеры одобрили их.
Foto: Infortar
Акционеры акционерного общества Infortar на прошедшем в четверг очередном общем собрании утвердили годовой отчет компании за 2025 финансовый год и предложение о распределении прибыли. Согласно утвержденному решению, Infortar выплатит акционерам дивиденды в размере 3,02 евро на акцию, всего около 62 миллионов евро.
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