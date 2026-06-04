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Infortar держит в резерве 220 миллионов для поглощений

Акционеры Infortar утвердили дивиденды в размере 3,02 евро на акцию. По словам Айна Ханшмидта, концерн сохраняет сильную денежную позицию для возможных поглощений.
На общем собрании Infortar на голосование также вынесли опционные пакеты для членов совета. Акционеры одобрили их.
  • На общем собрании Infortar на голосование также вынесли опционные пакеты для членов совета. Акционеры одобрили их.
  • Foto: Infortar
Акционеры акционерного общества Infortar на прошедшем в четверг очередном общем собрании утвердили годовой отчет компании за 2025 финансовый год и предложение о распределении прибыли. Согласно утвержденному решению, Infortar выплатит акционерам дивиденды в размере 3,02 евро на акцию, всего около 62 миллионов евро.
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