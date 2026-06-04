Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,04%309,9
  • OMX Riga−0,1%907,09
  • OMX Tallinn−0,01%2 104,92
  • OMX Vilnius0,38%1 447,58
  • S&P 500−0,74%7 553,68
  • DOW 30−1,21%50 687,07
  • Nasdaq −0,89%26 853,98
  • FTSE 100−0,39%10 291,99
  • Nikkei 225−1,36%67 470,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,36
  • OMX Baltic0,04%309,9
  • OMX Riga−0,1%907,09
  • OMX Tallinn−0,01%2 104,92
  • OMX Vilnius0,38%1 447,58
  • S&P 500−0,74%7 553,68
  • DOW 30−1,21%50 687,07
  • Nasdaq −0,89%26 853,98
  • FTSE 100−0,39%10 291,99
  • Nikkei 225−1,36%67 470,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,36

Пять дивидендных акций, к которым стоит присмотреться

Статус дивидендного аристократа сам по себе не делает акцию удачной покупкой. По оценке Morningstar, инвестору стоит смотреть также на конкурентное преимущество компании, коэффициент выплат и цену акции.
По оценке Morningstar, Clorox – один из самых привлекательных дивидендных аристократов.
  • По оценке Morningstar, Clorox – один из самых привлекательных дивидендных аристократов.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Дивидендные аристократы популярны среди инвесторов. И это неудивительно: какой инвестор, ориентированный на дивиденды, не хотел бы владеть акциями компаний, которым удалось со временем стабильно увеличивать дивиденды?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.05.26, 08:52
Потерявшая в обороте и прибыли A. Le Coq выплатила собственнику солидные дивиденды
Продажи и прибыль A. Le Coq за год снизились, однако производитель напитков все же выплатил материнской компании дивиденды, исчисляемые миллионами евро.
Биржа
  • 25.05.26, 10:28
Австрийский банк взялся за анализ акций LHV и обещает до 30% роста
Банковская группа Erste Group, работающая в Центральной и Восточной Европе, начала подготовку заказного анализа акций LHV Group и опубликовала первый отчет, в котором прогнозирует двукратный рост чистой прибыли.
Mнения
  • 21.05.26, 08:57
Ханимяги: госбюджет не спасти деньгами, выуженными из кошельков старушек
Точно так же, как 35-летний мужчина в полном расцвете сил не должен клянчить у своей бабушки денег, чтобы оплатить свои долги, не должно этого делать и эстонское государство, пишет депутат Рийгикогу (СДП) Андре Ханимяги.
Биржа
  • 18.05.26, 13:11
Как составить портфель на Балтийской бирже, который позволит получать среднюю зарплату
Если вы хотите ежемесячно получать среднюю зарплату в Эстонии за счет дивидендов на Балтийской бирже, достаточно портфеля, стоимость которого сопоставима с трехкомнатной квартирой Merko.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.06.26, 13:39
Заказывать на Temu станет дороже: с июля придется платить новую таможенную пошлину
2
Новости
  • 02.06.26, 15:33
ФОТО: территория Центрального рынка Таллинна превратится в современный жилой и коммерческий квартал
3
Эпицентр
  • 02.06.26, 06:00
Disney не представляет: как эстонская фирма строила крупнейший лайнер, а украинцы недосчитались денег
4
Новости
  • 01.06.26, 18:22
Сокращения на цементном заводе в Кунда снизили прибыль почти на миллион евро
5
Новости
  • 02.06.26, 15:05
Ресторан из списка Michelin подал заявление о банкротстве
6
Биржа
  • 02.06.26, 12:32
Endover меняет планы и вернет инвесторам 17 млн евро

Последние новости

Биржа
  • 04.06.26, 12:43
Пять дивидендных акций, к которым стоит присмотреться
Новости
  • 04.06.26, 11:51
В Коммерческом регистре ограничат доступ к данным о выгодоприобретателях
Биржа
  • 04.06.26, 11:32
SpaceX подтвердила планы IPO на 75 млрд долларов
Новости
  • 04.06.26, 11:01
Марис Лаури покинет пост председателя таллиннского отделения Партии реформ
Биржа
  • 04.06.26, 09:58
Цена на нефть снизилась, но Ормузский пролив держит рынок в напряжении
Накануне лета запасы приближаются к критической отметке
Новости
  • 04.06.26, 08:46
Производство в обрабатывающей промышленности снижается третий месяц подряд
Биржа
  • 04.06.26, 08:30
Неудобная правда для инвестора: значительная часть денег, хранящихся на платформах, не защищена
Подсказка
  • 04.06.26, 06:00
Бухгалтеры: бороться с мошенниками нужно, но слишком дорого

Сейчас в фокусе

Райво Варе
Интервью
  • 03.06.26, 06:00
Райво Варе: Эстонии нужен не новый налог, а новый менталитет
По словам основателя Starship Ахти Хейнла, доставка еды на дом позволит компании вырасти в десять раз в течение следующих двух лет.
Новости
  • 03.06.26, 13:39
Starship сокращает пятую часть сотрудников и уходит из университетов США
Самый большой круизный лайнер во флотилии Disney помогала строить эстонская компания.
Эпицентр
  • 02.06.26, 06:00
Disney не представляет: как эстонская фирма строила крупнейший лайнер, а украинцы недосчитались денег
По прогнозам, в ближайшие три с половиной года спрос на электроэнергию в США вырастет примерно на 25%.
Инвестор Тоомас
  • 03.06.26, 12:23
Инвестор Тоомас: энергетический голод ИИ выводит на радар новую акцию
Неясно, лжет ли главнокомандующий армией Валерий Герасимов (справа) Владимиру Путину или же самому армейскому генералу лгут его подчиненные.
Новости
  • 03.06.26, 16:51
Утечка данных: российские генералы лгут Путину об успехах на войне
Неожиданное решение Strategy о продаже и рекордные распродажи ETF-фондов во вторник опустили цену биткоина ниже отметки 70 000 долларов, обвалив крипторынок до минимального уровня с апреля.
Биржа
  • 03.06.26, 09:03
Биткоин терзают внутренние проблемы. Крипторынок упал до минимума с апреля
Кейт Сийлатс несколько лет назад в Таллинне в своем тогдашнем самолете.
Новости
  • 02.06.26, 18:53
Кейт Сийлатс в Парагвае: за наркогруппировкой следили заранее
Нынешние владельцы Лавандовой фермы готовы передать эстафету, чтобы ее развитие и рост продолжились благодаря новым хозяевам и свежим идеям. При этом для посетителей ферма вновь откроется уже 27 июня.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026