Пять дивидендных акций, к которым стоит присмотреться
Статус дивидендного аристократа сам по себе не делает акцию удачной покупкой. По оценке Morningstar, инвестору стоит смотреть также на конкурентное преимущество компании, коэффициент выплат и цену акции.
По оценке Morningstar, Clorox – один из самых привлекательных дивидендных аристократов.
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Дивидендные аристократы популярны среди инвесторов. И это неудивительно: какой инвестор, ориентированный на дивиденды, не хотел бы владеть акциями компаний, которым удалось со временем стабильно увеличивать дивиденды?
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