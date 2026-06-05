Инвестор Тоомас: я подумывал одолжить деньги компании Урмаса Сыырумаа

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа Rotermann City OÜ привлекает с помощью облигаций до 8 млн евро.
Foto: Andras Kralla
План компании Урмаса Сыырумаа – привлечь в общей сложности до 8 млн евро, предложив инвесторам необеспеченные облигации с годовой доходностью 7,75%. Процентные выплаты при этом будут ежеквартальными, а срок облигаций составит 3,5 года.
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Знаковый девелопер и поставщик торговых площадей в центре Таллинна Rotermann City OÜ, принадлежащий предпринимателю Урмасу Сыырумаа, в 2025 году получил 3,3 млн евро операционной прибыли. Однако по сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился почти втрое. Существенный рост прочих операционных расходов в итоге привел компанию к убытку.
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