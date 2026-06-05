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Инвестор Тоомас: я подумывал одолжить деньги компании Урмаса Сыырумаа

На местном рынке облигаций привлекает деньги принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания недвижимости Rotermann City OÜ. Я изучил материалы и посмотрел, что можно сказать об этих облигациях.
Принадлежащая Урмасу Сыырумаа Rotermann City OÜ привлекает с помощью облигаций до 8 млн евро.
  • Принадлежащая Урмасу Сыырумаа Rotermann City OÜ привлекает с помощью облигаций до 8 млн евро.
  • Foto: Andras Kralla
План компании Урмаса Сыырумаа – привлечь в общей сложности до 8 млн евро, предложив инвесторам необеспеченные облигации с годовой доходностью 7,75%. Процентные выплаты при этом будут ежеквартальными, а срок облигаций составит 3,5 года.
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