Инвестор Тоомас: вложусь в акцию, которая становится все более выгодной

За год Berkshire Hathaway привлекательно подешевела, и, пока не появится более удачная инвестиционная идея, я размещу часть денег именно там.
Foto: Reuters/Scanpix
Акция Berkshire Hathaway уже давно находится в моем портфеле, и за 11 лет владения ею я заработал 21 000 евро прибыли, т.е. 190% доходности. В среднем эта акция приносила мне около 10% доходности в год. Это, правда, ниже моей цели, но здесь свою роль сыграло падение на 14% за последний год.
