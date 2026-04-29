Назад KM 29.04.26, 17:47 11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа Даже если люди каждый день встречаются на работе, настоящей командой их делают общие впечатления. Отход от повседневной рутины — будь то летние дни, тренинг на природе, активные командные игры или совместный ужин — создаст почву для тесного сотрудничества и лучших идей. Почему бы не отправиться в Ида-Вирумаа, где можно испытать нечто необычное и запоминающееся?

Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду

«Ида-Вирумаа удивляет своим разнообразием, ведь здесь соседствуют древние леса и тихие болота, протяженная морская береговая линия и самобытное промышленное наследие, которое дополняют архитектура разных эпох и музеи. Этот регион формировался на протяжении разных эпох с разным государственным строем, так что каждый найдет здесь для себя что-то интересное. «Помимо классических командных мероприятий, таких как мозговые штурмы, летние дни и совместные поездки, здесь есть множество возможностей для проведения содержательных и запоминающихся рабочих мероприятий», — рассказывает Ханна Виллберг, менеджер по маркетингу туристического кластера Ида-Виру.

Туристический кластер Ида-Виру составил список из 11 идей, почему стоит провести следующее командное мероприятие или корпоративное событие именно в Ида-Вирумаа. Те, кто приезжает сюда впервые, чаще всего уезжают с яркими впечатлениями — и довольно часто с желанием вернуться.

Идея 1. Из недр земли на вершины искусственных холмов — познакомьтесь со всеми гранями сланцевого региона за один день!

Эстонским музеем-шахтой и Четыре часа и три приключения с Adrenaator, Походным клубом Алутагузе — три организатора объединили усилия и приглашают в путешествие, где поверхность земли под ногами постоянно меняется. Приезжайте и совершите увлекательную экспедицию от глубоких галерей шахты до экстремального сафари по карьерам и вершин искусственных гор.

Если при бронировании пакета приключений указать ключевое слово «põlevkivi», можно арендовать конференц-залы в главном здании Эстонского музея-шахты на три часа БЕСПЛАТНО. Предложение действует до 30 ноября 2026 года.

Размер группы — не менее 12 человек (стоимость 65€ с человека), но мы также принимаем и группы 100+ человек. Для командного мероприятия, полного приключений, также можно заказать питание и кофе-паузы. Дополнительная информация на сайте Эстонского музея-шахты

Идея 2. Организуйте летние дни среди природы Алутагузе

Организуйте летние дни с комфортом и без лишних хлопот в Центре оздоровительного спорта Алутагузе , где всё необходимое можно найти в одном месте. Здесь можно провести летние дни в соответствии с пожеланиями вашей команды: от активных мероприятий до питания, проживания и отдыха.

Этот вариант подходит для групп от 10 человек, а всего здесь можно разместить чуть более 100 участников. Выбрать деятельность можно в зависимости от уровня энергии команды. Например, можно организовать турнир по диск-гольфу, поход, стрельбу из лука, игры с мячом и командные соревнования, а также увлекательные мероприятия по всему региону Ида-Вирумаа.

Помимо активных развлечений, у нас есть всё необходимое, чтобы с комфортом провести мероприятие: питание с гибким меню, различные варианты размещения, а также комплекс саун, где можно приятно провести время после насыщенного дня.

Идея 3. Дом отдыха Karukella обеспечит выездной день для небольшой команды без организационных хлопот!

Весенний выездной день для команды от дома отдыха Karukella включает в себя семинар, размещение, питание и приключения.

День начнется с семинара в приватной обстановке и продолжится активным отдыхом на свежем воздухе в парке приключений Aidu. Вечером вас ждут сауна, наружная ванна и время, проведенное вместе. После бодрящего сна мы предложим вам вкусный завтрак, который в рамках весеннего предложения предоставляется БЕСПЛАТНО!

Мы возьмем на себя все организационные хлопоты: составим программу, точно соответствующую вашим пожеланиям, поможем организовать мероприятие с учетом поставленных целей, временных ресурсов и бюджета, а также объединим все услуги в одном электронном счете — вам останется лишь дать информацию и утвердить решение.

Мероприятие идеально подойдет для команды до 10 человек, но можно добавить еще пять мест. Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ или по адресу [email protected]

Уютный дом отдыха Karukella со знаком «Зеленый ключ».

Идея 4. Усадьба Сака, расположенная на величественном прибрежном уступе Онтика, с ее неповторимой красотой и отличными возможностями, придаст команде новый импульс

Усадьба Сака находится на величественном уступе Онтика, который является самой высокой точкой эстонского глинта. Это поистине вдохновляющее место для проведения мероприятий в Ида-Вирумаа, где переплетаются культурное и природное наследие.

Усадьба Сака — один из немногих полностью восстановленных усадебных комплексов в Эстонии, и это незабываемое место отлично подойдет для организации вашего семинара. Уютная и вдохновляющая обстановка поспособствует тому, чтобы работа и отдых оставили самое приятное впечатление.

Помимо насыщенной программы дня, вы сможете полюбоваться природой, красивым усадебным комплексом, водопадом Кивисилла, вторым по высоте в Эстонии, а также провести время в уютном и приватном спа-центре.

Специальное предложение предназначено для корпоративных клиентов (от 10 участников) и включает в себя аренду конференц-зала и комфортабельное проживание в том же месте, а также БЕСПЛАТНЫЙ приветственный кофе, чай и домашнее печенье.

Наши работники позаботятся об обстановке, питании и о том, чтобы все прошло гладко, чтобы вы с командой смогли сосредоточиться на мероприятии. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ

Усадьба Сака

Foto: Маргус Вилисоо

Идея 5. Проведите мероприятие в Айдуском центре водных видов спорта и посетите сауну бесплатно!

БЕСПЛАТНО. Айдуский центр водных видов спорта, расположенный посреди карьера Айду и на берегу единственного в Эстонии гребного канала олимпийских размеров, предлагает три зала разного размера, самый большой из которых вмещает до 50 гостей. Проведите с командой два собрания, семинара или мероприятия в Айдуском центре водных видов спорта, и во второй раз получите два часа посещения сауны

В Айду можно совместить корпоративное мероприятие с различными водными видами спорта, такими как гребля на каноэ, катание на сапбордах, каяки, водные велосипеды и вейк-парк.

30 мая, второе бронирование можно сделать на летние месяцы. Дополнительная информация доступна Если первое посещение состоится или будет подтверждено не позднее, второе бронирование можно сделать на летние месяцы. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ

Идея 6. Организуйте корпоративное мероприятие в отеле Toila Spa Hotell и получите бесплатное размещение и посещение сауны

Отель Toila Spa Hotell расположен в живописном месте на берегу моря, рядом с прекрасным парком Ору. Здесь можно посетить водный центр и сауны, а также велнесс-центр, предназначенный исключительно для взрослых, где можно организовать мероприятие только для вашей компании, и это еще не всё.

БЕСПЛАТНО. Подробная информация доступна на Если вы проводите семинар, тренинг или корпоративное мероприятие минимум для 20 человек в Toila SPA и остаетесь ночевать, размещение, завтрак и посещение сауна-центра доступны. Подробная информация доступна на сайте Toila Spa Hotell.

Велнесс-центр Orhidee в отеле Toila Spa

Идея 7. Семинар посреди соснового леса на северном берегу Чудского озера

Ресторан Kene Rannaresto приглашает вас и вашу команду на семинар на северном побережье Чудского озера, в живописное пляжное здание Каукси. Здесь вас ждут неповторимые природные красоты, известный национальный парк Алутагузе, а также туристические тропы, по которым стоит пройти.

Если в группе не менее 15 человек, мы предлагаем размещение по выгодной цене (цена за человека 35€ + налог с оборота).

Предложение включает в себя кофейный стол с закусками, обед, кофе-паузу и четыре часа аренды помещения. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ

Ресторан Kene Rannaresto в пляжном здании Каукси

Идея 8. Почему бы не провести мозговой штурм в открытом бассейне или сауне?

Какие командные мероприятия запоминаются на долгие годы? Разумеется, те, которые помимо официального содержания предлагают еще и что-то уникальное. В конференц-центре Narva-Jõesuu Medical SPA созданы идеальные условия для проведения различных мероприятий. Кроме того, у нас есть и нестандартные решения, такие как групповые тренировки по аква-зумбе в крупнейшем открытом бассейне в странах Балтии или в зале; мозговой штурм в сауне или собрания в форме прогулки по самому длинному песчаному пляжу Эстонии длиной 9,5 км.

А что нужно после активного дня? Конечно же, отдых! При бронировании конференции или семинара с проживанием до 20 июня 2026 года с кодовым словом IDAVIRU дарим скидки 20% на уходовые процедуры. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ

Крупнейший в странах Балтии открытый бассейн в отеле Medical Spa Hotell в Нарва-Йыэсуу

Идея 9. Уютная атмосфера для вас и вашей команды в исторической вилле в Тойла

Вилла Меретаре — отличное место для небольших корпоративных мероприятий. При аренде всей виллы (до 20 человек/9 комнат) действует специальная цена 850€ (обычная цена 990€). Здесь вас ждет сытный и полезный завтрак, имбирно-морковный напиток, смузи и свежеиспеченный местный хлеб.

Проведите три приятных часа в дровяной сауне, воспользуйтесь возможностями просторного и уютного зала, прогуляйтесь до пляжа Тойла или в расположенный неподалеку парк Ору. При необходимости мы приготовим обед и ужин.

Для корпоративных клиентов мы предлагаем двухкомнатный номер по цене 65€ (обычная цена 70€) и двухместный номер с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью за 75€ (обычная цена 80€). Завтрак в удобное для вас время уже включен в стоимость. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ

Foto: Кристина Пийримаа

Идея 10. Мероприятие, которое дарит новые воспоминания и позволяет заглянуть в историю Нарвы

Если вы ищете место для мероприятия, где чувствуется история и величие, приглашаем вас в Нарвскую ратушу , отреставрированную в 2023 году.

Здесь к вашим услугам уникальные залы и помещения, каждое из которых отличается своим характером и стилем. Залы вмещают как небольшие компании, так и группы до 135 человек.

В качестве подарка предлагаем экскурсию по ратуше, где можно увидеть даже те места, которые обычно закрыты для посетителей.

Организовав мероприятие в ратуше, можно дополнительно заказать тур с гидом, виртуальное путешествие по старой Нарве, экскурсии по городу с гидом или посещение бастиона Виктория. Дополнительную информацию и возможности можно найти ЗДЕСЬ

Идея 11. В доме отдыха Rosi соседствуют работа и веселье

В доме отдыха Rosi Puhkemaja можно организовать уютный семинар, заняться спортом, посетить сауну и побывать на природе. Мы предлагаем диск-гольф, волейбол, вечернее купание, а также размещение для групп до 10 человек.

Специальная цена 350 €/день (обычная цена 450 €/день) действует для корпоративных клиентов в будние дни до конца мая. При бронировании используйте код TIIMIGAROSIS. Счет можно оплатить после оказания услуги. Узнайте подробнее о наших возможностях ЗДЕСЬ

Дом отдыха Rosi

Не пропустите лето — подарите своей команде незабываемые впечатления!

