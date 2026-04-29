11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа

Даже если люди каждый день встречаются на работе, настоящей командой их делают общие впечатления. Отход от повседневной рутины — будь то летние дни, тренинг на природе, активные командные игры или совместный ужин — создаст почву для тесного сотрудничества и лучших идей. Почему бы не отправиться в Ида-Вирумаа, где можно испытать нечто необычное и запоминающееся?
- Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду
«Ида-Вирумаа удивляет своим разнообразием, ведь здесь соседствуют древние леса и тихие болота, протяженная морская береговая линия и самобытное промышленное наследие, которое дополняют архитектура разных эпох и музеи. Этот регион формировался на протяжении разных эпох с разным государственным строем, так что каждый найдет здесь для себя что-то интересное. «Помимо классических командных мероприятий, таких как мозговые штурмы, летние дни и совместные поездки, здесь есть множество возможностей для проведения содержательных и запоминающихся рабочих мероприятий», — рассказывает Ханна Виллберг, менеджер по маркетингу туристического кластера Ида-Виру.
Туристический кластер Ида-Виру составил список из 11 идей, почему стоит провести следующее командное мероприятие или корпоративное событие именно в Ида-Вирумаа. Те, кто приезжает сюда впервые, чаще всего уезжают с яркими впечатлениями — и довольно часто с желанием вернуться.
Идея 1. Из недр земли на вершины искусственных холмов — познакомьтесь со всеми гранями сланцевого региона за один день!
Четыре часа и три приключения с Adrenaator,
,Эстонским музеем-шахтой
и Походным клубом Алутагузе
— три организатора объединили усилия и приглашают в путешествие, где поверхность земли под ногами постоянно меняется. Приезжайте и совершите увлекательную экспедицию от глубоких галерей шахты до экстремального сафари по карьерам и вершин искусственных гор.
Если при бронировании пакета приключений указать ключевое слово «põlevkivi», можно арендовать конференц-залы в главном здании Эстонского музея-шахты на три часа БЕСПЛАТНО. Предложение действует до 30 ноября 2026 года.
Размер группы — не менее 12 человек (стоимость 65€ с человека), но мы также принимаем и группы 100+ человек. Для командного мероприятия, полного приключений, также можно заказать питание и кофе-паузы. Дополнительная информация на сайте Эстонского музея-шахты
.
Идея 2. Организуйте летние дни среди природы Алутагузе
Организуйте летние дни с комфортом и без лишних хлопот в Центре оздоровительного спорта Алутагузе
, где всё необходимое можно найти в одном месте. Здесь можно провести летние дни в соответствии с пожеланиями вашей команды: от активных мероприятий до питания, проживания и отдыха.
Этот вариант подходит для групп от 10 человек, а всего здесь можно разместить чуть более 100 участников. Выбрать деятельность можно в зависимости от уровня энергии команды. Например, можно организовать турнир по диск-гольфу, поход, стрельбу из лука, игры с мячом и командные соревнования, а также увлекательные мероприятия по всему региону Ида-Вирумаа.
Помимо активных развлечений, у нас есть всё необходимое, чтобы с комфортом провести мероприятие: питание с гибким меню, различные варианты размещения, а также комплекс саун, где можно приятно провести время после насыщенного дня.
Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ
или по адресу [email protected]
. Давайте организуем увлекательное мероприятие вместе!
Идея 3. Дом отдыха Karukella обеспечит выездной день для небольшой команды без организационных хлопот!
Весенний выездной день для команды от дома отдыха Karukella
включает в себя семинар, размещение, питание и приключения.
День начнется с семинара в приватной обстановке и продолжится активным отдыхом на свежем воздухе в парке приключений Aidu. Вечером вас ждут сауна, наружная ванна и время, проведенное вместе. После бодрящего сна мы предложим вам вкусный завтрак, который в рамках весеннего предложения предоставляется БЕСПЛАТНО!
Мы возьмем на себя все организационные хлопоты: составим программу, точно соответствующую вашим пожеланиям, поможем организовать мероприятие с учетом поставленных целей, временных ресурсов и бюджета, а также объединим все услуги в одном электронном счете — вам останется лишь дать информацию и утвердить решение.
Мероприятие идеально подойдет для команды до 10 человек, но можно добавить еще пять мест. Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ
или по адресу [email protected]
.
- Уютный дом отдыха Karukella со знаком «Зеленый ключ».
Идея 4. Усадьба Сака, расположенная на величественном прибрежном уступе Онтика, с ее неповторимой красотой и отличными возможностями, придаст команде новый импульс
Усадьба Сака
находится на величественном уступе Онтика, который является самой высокой точкой эстонского глинта. Это поистине вдохновляющее место для проведения мероприятий в Ида-Вирумаа, где переплетаются культурное и природное наследие.
Усадьба Сака — один из немногих полностью восстановленных усадебных комплексов в Эстонии, и это незабываемое место отлично подойдет для организации вашего семинара. Уютная и вдохновляющая обстановка поспособствует тому, чтобы работа и отдых оставили самое приятное впечатление.
Помимо насыщенной программы дня, вы сможете полюбоваться природой, красивым усадебным комплексом, водопадом Кивисилла, вторым по высоте в Эстонии, а также провести время в уютном и приватном спа-центре.
Специальное предложение предназначено для корпоративных клиентов (от 10 участников) и включает в себя аренду конференц-зала и комфортабельное проживание в том же месте, а также БЕСПЛАТНЫЙ приветственный кофе, чай и домашнее печенье.
Наши работники позаботятся об обстановке, питании и о том, чтобы все прошло гладко, чтобы вы с командой смогли сосредоточиться на мероприятии. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ
.
- Усадьба Сака
- Foto: Маргус Вилисоо
Идея 5. Проведите мероприятие в Айдуском центре водных видов спорта и посетите сауну бесплатно!
Айдуский центр водных видов спорта,
расположенный посреди карьера Айду и на берегу единственного в Эстонии гребного канала олимпийских размеров, предлагает три зала разного размера, самый большой из которых вмещает до 50 гостей. Проведите с командой два собрания, семинара или мероприятия в Айдуском центре водных видов спорта, и во второй раз получите два часа посещения сауны БЕСПЛАТНО
.
В Айду можно совместить корпоративное мероприятие с различными водными видами спорта, такими как гребля на каноэ, катание на сапбордах, каяки, водные велосипеды и вейк-парк.
Если первое посещение состоится или будет подтверждено не позднее 30 мая
, второе бронирование можно сделать на летние месяцы. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ
.
Идея 6. Организуйте корпоративное мероприятие в отеле Toila Spa Hotell и получите бесплатное размещение и посещение сауны
Отель Toila Spa Hotell
расположен в живописном месте на берегу моря, рядом с прекрасным парком Ору. Здесь можно посетить водный центр и сауны, а также велнесс-центр, предназначенный исключительно для взрослых, где можно организовать мероприятие только для вашей компании, и это еще не всё.
Если вы проводите семинар, тренинг или корпоративное мероприятие минимум для 20 человек в Toila SPA
и остаетесь ночевать, размещение, завтрак и посещение сауна-центра доступны БЕСПЛАТНО
. Подробная информация доступна на сайте
Toila Spa Hotell.
- Велнесс-центр Orhidee в отеле Toila Spa
Идея 7. Семинар посреди соснового леса на северном берегу Чудского озера
Ресторан Kene Rannaresto
приглашает вас и вашу команду на семинар на северном побережье Чудского озера, в живописное пляжное здание Каукси. Здесь вас ждут неповторимые природные красоты, известный национальный парк Алутагузе, а также туристические тропы, по которым стоит пройти.
Если в группе не менее 15 человек, мы предлагаем размещение по выгодной цене (цена за человека 35€ + налог с оборота).
Предложение включает в себя кофейный стол с закусками, обед, кофе-паузу и четыре часа аренды помещения. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ
.
- Ресторан Kene Rannaresto в пляжном здании Каукси
Идея 8. Почему бы не провести мозговой штурм в открытом бассейне или сауне?
Какие командные мероприятия запоминаются на долгие годы? Разумеется, те, которые помимо официального содержания предлагают еще и что-то уникальное. В конференц-центре Narva-Jõesuu Medical SPA созданы идеальные условия для проведения различных мероприятий. Кроме того, у нас есть и нестандартные решения, такие как групповые тренировки по аква-зумбе в крупнейшем открытом бассейне в странах Балтии или в зале; мозговой штурм в сауне или собрания в форме прогулки по самому длинному песчаному пляжу Эстонии длиной 9,5 км.
А что нужно после активного дня? Конечно же, отдых! При бронировании конференции или семинара с проживанием до 20 июня 2026 года с кодовым словом IDAVIRU дарим скидки 20% на уходовые процедуры. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ
.
- Крупнейший в странах Балтии открытый бассейн в отеле Medical Spa Hotell в Нарва-Йыэсуу
Идея 9. Уютная атмосфера для вас и вашей команды в исторической вилле в Тойла
Вилла Меретаре — отличное место для небольших корпоративных мероприятий. При аренде всей виллы (до 20 человек/9 комнат) действует специальная цена 850€ (обычная цена 990€). Здесь вас ждет сытный и полезный завтрак, имбирно-морковный напиток, смузи и свежеиспеченный местный хлеб.
Проведите три приятных часа в дровяной сауне, воспользуйтесь возможностями просторного и уютного зала, прогуляйтесь до пляжа Тойла или в расположенный неподалеку парк Ору. При необходимости мы приготовим обед и ужин.
Для корпоративных клиентов мы предлагаем двухкомнатный номер по цене 65€ (обычная цена 70€) и двухместный номер с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью за 75€ (обычная цена 80€). Завтрак в удобное для вас время уже включен в стоимость. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ
.
Идея 10. Мероприятие, которое дарит новые воспоминания и позволяет заглянуть в историю Нарвы
Если вы ищете место для мероприятия, где чувствуется история и величие, приглашаем вас в Нарвскую ратушу
, отреставрированную в 2023 году.
Здесь к вашим услугам уникальные залы и помещения, каждое из которых отличается своим характером и стилем. Залы вмещают как небольшие компании, так и группы до 135 человек.
В качестве подарка предлагаем экскурсию по ратуше, где можно увидеть даже те места, которые обычно закрыты для посетителей.
Организовав мероприятие в ратуше, можно дополнительно заказать тур с гидом, виртуальное путешествие по старой Нарве, экскурсии по городу с гидом или посещение бастиона Виктория. Дополнительную информацию и возможности можно найти ЗДЕСЬ
.
Идея 11. В доме отдыха Rosi соседствуют работа и веселье
В доме отдыха Rosi Puhkemaja
можно организовать уютный семинар, заняться спортом, посетить сауну и побывать на природе. Мы предлагаем диск-гольф, волейбол, вечернее купание, а также размещение для групп до 10 человек.
Специальная цена 350 €/день (обычная цена 450 €/день) действует для корпоративных клиентов в будние дни до конца мая. При бронировании используйте код TIIMIGAROSIS. Счет можно оплатить после оказания услуги. Узнайте подробнее о наших возможностях ЗДЕСЬ
.
Не пропустите лето — подарите своей команде незабываемые впечатления!
Если вы хотите быть в курсе замечательных возможностей для корпоративных мероприятий, которые предлагает Ида-Вирумаа, подпишитесь на ежемесячную рассылку туристического кластера Ида-Виру для бизнес-клиентов.