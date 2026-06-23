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Трейдер предупреждает: падение рынка акций может быть лишь началом

Профессиональный биржевой трейдер Игорь Дорошенко на прошлой неделе в эфире радио Äripäev заявил, что рынок акций рекордно дорог, но при этом выделил несколько сильно подешевевших бумаг, по которым он ждал такой точки входа пять лет.
Трейдер Игорь Дорошенко видит в секторе чипов пузырь прибыли и перекупленные акции, а также советует зафиксировать часть прибыли.
  • Трейдер Игорь Дорошенко видит в секторе чипов пузырь прибыли и перекупленные акции, а также советует зафиксировать часть прибыли.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Дорошенко, по нескольким показателям рынок сейчас является один из самых дорогих за всю историю, а недавнее снижение, по его оценке, было скорее первым звоночком: «Если индекс формирует более низкую вершину по сравнению с предыдущим максимумом, это тревожный знак, указывающий на возможную резкую и более масштабную коррекцию».
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