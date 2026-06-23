Трейдер предупреждает: падение рынка акций может быть лишь началом

В последнее время мне на глаза попалось сразу несколько недорогих софтверных компаний. Но покупать их акции я так и не стал: вместе с низкой ценой возник вопрос, не отберет ли ИИ вскоре значительную часть их бизнеса. Но рассмотрим, какие компании рискуют больше других.