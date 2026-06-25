Райво Хейн: Micron уже принес мне более полумиллиона евро прибыли

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Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?

Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.