Райво Хейн: Micron уже принес мне более полумиллиона евро прибыли
Инвестор и предприниматель Райво Хейн сказал в утренней программе радио Äripäev, что американский производитель чипов Micron Technology стал одной из самых успешных инвестиций в его портфеле и уже принес ему более полумиллиона евро прибыли.
Профессиональный биржевой трейдер Игорь Дорошенко на прошлой неделе в эфире радио Äripäev заявил, что рынок акций рекордно дорог, но при этом выделил несколько сильно подешевевших бумаг, по которым он ждал такой точки входа пять лет.