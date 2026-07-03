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В Латвии на биржу вышла первая госкомпания

В четверг акции латвийской дорожно-строительной и инфраструктурной компании LAU Infra Grupa начали торговаться в основном списке Nasdaq Baltic. Официально они котируются на Рижской бирже под тикером IGR1R.
По словам председателя правления LAU Infra Grupa Вилниса Витковскиса, привлечение инвесторов означает для компании и большую ответственность за прозрачность работы.
  • По словам председателя правления LAU Infra Grupa Вилниса Витковскиса, привлечение инвесторов означает для компании и большую ответственность за прозрачность работы.
  • Foto: LAU Infra Grupa
Это первая латвийская госкомпания, выведенная на биржу.
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