В Латвии на биржу вышла первая госкомпания

В четверг акции латвийской дорожно-строительной и инфраструктурной компании LAU Infra Grupa начали торговаться в основном списке Nasdaq Baltic. Официально они котируются на Рижской бирже под тикером IGR1R.
Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Нехватка аудиторов и высокая нагрузка поставили несколько биржевых компаний в сложное положение: с одной стороны, правила требуют подать отчет в срок, с другой – перегруженность аудиторов не позволяет вовремя передать отчет бирже.