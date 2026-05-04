Инвестор Тоомас: рекордный месяц для портфеля, я заработал почти 61 000 евро

В апреле мой портфель совершил мощный скачок. Технологические акции вытянули его на новую высоту, которой мои показатели прежде не достигали.
Foto: Лийс Трейман
К концу месяца меня встречает стоимость портфеля в 724 060 евро – это мощный рост на 9,2% всего за один месяц. В общей сложности портфель прибавил почти 61 000 евро. Таких месяцев в последнее время, пожалуй, и не припомню. С начала года рост, конечно, скромнее – всего 2,45%.
