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ИИ показал, как за неделю обогнать легендарный американский индекс

Первая неделя инвестиционного эксперимента завершилась победой искусственного интеллекта над рынком. Правда, победу ему принесли не гениальные сделки. При этом ИИ уже предложил новые идеи для инвестиций.
Руководитель биржевой редакции Äripäev Яан Мартин Райк использует искусственный интеллект для инвестирования и вкладывает собственные реальные деньги.
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