Выручка TextMagic выросла, число пользователей сократилось

Выручка TextMagic в первом полугодии снизилась до 6,85 млн евро. Если годом ранее компания получила операционную прибыль в размере 32 000 евро, то в этом году зафиксировала операционный убыток в 756 000 евро.
Спустя пять лет после большого биржевого бума приходится признать, что большинство «миллионеров в одночасье» на самом деле не ушли после IPO из бизнеса. Их дальнейший путь привел обратно в предпринимательство, к новым инвестициям или вовсе другим занятиям.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.