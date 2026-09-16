TextMagic планирует выплаты акционерам

Спустя пять лет после большого биржевого бума приходится признать, что большинство «миллионеров в одночасье» на самом деле не ушли после IPO из бизнеса. Их дальнейший путь привел обратно в предпринимательство, к новым инвестициям или вовсе другим занятиям.
Выручка TextMagic в первом полугодии снизилась до 6,85 млн евро. Если годом ранее компания получила операционную прибыль в размере 32 000 евро, то в этом году зафиксировала операционный убыток в 756 000 евро.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.