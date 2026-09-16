Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%316,87
  • OMX Riga−0,06%963,07
  • OMX Tallinn−0,15%2 198,51
  • OMX Vilnius0,58%1 492,89
  • S&P 500−0,45%7 585,73
  • DOW 30−0,63%52 093,11
  • Nasdaq −0,78%25 981,57
  • FTSE 1000,59%10 720,55
  • Nikkei 2250,69%63 923
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,54
  • OMX Baltic0,08%316,87
  • OMX Riga−0,06%963,07
  • OMX Tallinn−0,15%2 198,51
  • OMX Vilnius0,58%1 492,89
  • S&P 500−0,45%7 585,73
  • DOW 30−0,63%52 093,11
  • Nasdaq −0,78%25 981,57
  • FTSE 1000,59%10 720,55
  • Nikkei 2250,69%63 923
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,54

TextMagic планирует выплаты акционерам

Технологическая компания TextMagic после убыточного полугодия намерена выплатить акционерам 1,72 млн евро из собственного капитала.
Крупнейший акционер TextMagic Прийт Вайкмаа через компанию Monday Media владеет 85,41% компании и снимет сливки с выплаты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Спустя пять лет после большого биржевого бума приходится признать, что большинство «миллионеров в одночасье» на самом деле не ушли после IPO из бизнеса. Их дальнейший путь привел обратно в предпринимательство, к новым инвестициям или вовсе другим занятиям.
Биржа
  • 11.08.26, 10:40
TextMagic ушла в убыток, но выплатила дивиденды
Выручка TextMagic в первом полугодии снизилась до 6,85 млн евро. Если годом ранее компания получила операционную прибыль в размере 32 000 евро, то в этом году зафиксировала операционный убыток в 756 000 евро.
Биржа
  • 07.04.26, 12:24
Квартальная выручка TextMagic снизилась
Выручка TextMagic в первом квартале сократилась на 5% по сравнению с прошлым годом. За первые три месяца года компания заработала 3,3 млн евро выручки.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 15.09.26, 06:00
«Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела
2
Новости
  • 14.09.26, 11:50
Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников
3
Новости
  • 15.09.26, 13:17
Убыточный бизнес продавца Apple в Эстонии может быть выставлен на продажу
4
Новости
  • 15.09.26, 08:26
Фирма, продающая сверхдешевые путешествия, оказалась под огнем критики: «Типичная схема для компаний из Литвы»
Департамент обнаружил нарушения
5
Биржа
  • 14.09.26, 16:44
Наследника имущества умершего инвестора подстерегают болезненные ловушки
6
ТОП
  • 15.09.26, 10:06
В ТОПе самых богатых людей Эстонии растет число женщин

Последние новости

Новости
  • 16.09.26, 13:08
Перешедшая к Coop Prisma сокращает 67 сотрудников
Новости
  • 16.09.26, 12:00
Компания Осиновского вышла на рынок США: доходность там выше, чем в Европе
Новости
  • 16.09.26, 11:06
Водородный бизнес Раху и Мадиберка получит от Европы более 20 млн евро
Биржа
  • 16.09.26, 10:01
TextMagic планирует выплаты акционерам
Биржа
  • 16.09.26, 09:14
В портфеле лидера ТОПа самых богатых есть инвестиции и в другие крупные компании
Инвестор Тоомас
  • 16.09.26, 08:46
Из разросшегося списка наблюдения я выкинул пять акций
Комментарий Инвестора Тоомаса
Биржа
  • 16.09.26, 08:22
LHV возвращает сотрудников в офис
Биржа
  • 16.09.26, 08:16
Нервозность перед решением по ставке: рынки снижаются второй день подряд
Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума за 19 лет

Сейчас в фокусе

«Я мог бы написать о нем книгу. Мошенник номер 1 в Центральной Эстонии. Полгода за ним гоняюсь, каждый день обещает заплатить», – пишет о Евгении Лыткине в Фейсбуке очередной пострадавший.
Эпицентр
  • 15.09.26, 06:00
«Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела
Несколько лет назад итальянцы купили эстонскую компанию у предпринимателя Маргуса Линнамяэ.
Новости
  • 15.09.26, 13:17
Убыточный бизнес продавца Apple в Эстонии может быть выставлен на продажу
Бизнес продавцов туристических услуг – это интернет-бизнес, где идет борьба за то, кто сумеет заполучить клиента.
Новости
  • 15.09.26, 08:26
Фирма, продающая сверхдешевые путешествия, оказалась под огнем критики: «Типичная схема для компаний из Литвы»
Департамент обнаружил нарушения
Äripäev составляет рейтинг самых богатых людей Эстонии, в который с 2005 года входят 500 имен.
ТОП
  • 15.09.26, 10:06
В ТОПе самых богатых людей Эстонии растет число женщин
Инвестору стоит время от времени проверять, сохраняют ли смысл все очень небольшие или давно оставленные без внимания позиции в его портфеле, поскольку сильно раздробленный портфель впоследствии может означать для наследников больше хлопот и более крупные расходы.
Биржа
  • 14.09.26, 16:44
Наследника имущества умершего инвестора подстерегают болезненные ловушки
Богатейший человек Африки Алико Данготе рассчитывает привлечь не менее 1,6 млрд долларов за счет вывода своего нефтеперерабатывающего завода в Нигерии на биржу. Это крупнейшее IPO в истории Африки.
Биржа
  • 15.09.26, 14:32
Богатейший человек Африки запускает крупнейшее IPO континента: акции предлагают по четыре доллара
Äripäev составляет рейтинг богатейших людей Эстонии, и с 2005 года в него входят 500 имен.
ТОП
  • 14.09.26, 10:26
ТОП самых богатых: трагедия привела в список новых молодых участников
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026