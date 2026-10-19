Lightyear хочет, чтобы защита инвесторов была повышена до 100 000 евро. «Лимит в 20 000 евро устарел»

LHV Group в августе показала самый сильный месяц в этом году и увеличила чистую прибыль до 10,7 миллиона евро. Несмотря на сильный месяц, по итогам восьми месяцев банковская группа отстает от плана по прибыли на 4,6 миллиона евро.
«Эстонский волшебник электричества» – так хвалебно называли газеты инженера Энделя Аре, бежавшего от советской армии в 1944 году и развившего бурную деятельность в США и Канаде. Среди его изобретений – уникальные слуховые аппараты, оборудование для метеозондов НАСА и даже цветной телевизор, работающий от тепла человеческого тела. По крайней мере, так утверждал сам Аре.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.