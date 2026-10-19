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Lightyear хочет, чтобы защита инвесторов была повышена до 100 000 евро. «Лимит в 20 000 евро устарел»

Инвестиционная платформа Lightyear хочет повысить предел защиты инвесторов в Эстонии с 20 000 до 100 000 евро, чтобы он был на том же уровне, что и гарантия по банковским вкладам.
«Эстонский предел защиты инвесторов в 20 000 евро совершенно устарел: он был установлен несколько десятилетий назад», – сказал руководитель Lightyear Мартин Сокк.
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