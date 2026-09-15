Август стал для LHV самым успешным месяцем года, однако результаты по-прежнему отстают от финансового плана
LHV Group в августе показала самый сильный месяц в этом году и увеличила чистую прибыль до 10,7 миллиона евро. Несмотря на сильный месяц, по итогам восьми месяцев банковская группа отстает от плана по прибыли на 4,6 миллиона евро.
Когда инвестор умирает, наследникам приходится разбираться как с его инвестиционными активами, так и с налоговым учетом инвестиционного счета. Даже действующий добросовестно наследник может неожиданно столкнуться с болезненными налоговыми ловушками.
19-летний Яанек Сильдам, наряду с работой в сфере технологий и собственным маркетинговым агентством формирующий пятизначный инвестиционный портфель, считает, что инвестировать и развивать собственные навыки нужно начинать как можно раньше.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.