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Август стал для LHV самым успешным месяцем года, однако результаты по-прежнему отстают от финансового плана

LHV Group в августе показала самый сильный месяц в этом году и увеличила чистую прибыль до 10,7 миллиона евро. Несмотря на сильный месяц, по итогам восьми месяцев банковская группа отстает от плана по прибыли на 4,6 миллиона евро.
Эрки Килу возглавил банк LHV весной. Несмотря на сильные результаты августа, банк сокращает сеть отделений и в конце октября закроет конторы в Тарту и Пярну.
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