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Бывший совладелец Graanul Invest запустил фонд объемом 100 млн евро

Бывший совладелец Graanul Invest Андрес Рятсепп вместе с партнером открыл для профессиональных инвесторов фонд объемом 100 млн евро.
«Наша цель – превратить Sarto Capital Management в международно признанную компанию по системному управлению фондами», – заявил Андрес Рятсепп.
  • «Наша цель – превратить Sarto Capital Management в международно признанную компанию по системному управлению фондами», – заявил Андрес Рятсепп.
  • Foto: Sarto Capital Management
Фонд Sarto Global Systematic Equity инвестирует в широкий круг акций и одновременно открывает длинные и короткие позиции, отобранные по системной модели. На каждый евро средств инвесторов приходится около двух евро длинных позиций, рассчитанных на рост акций, и одного евро коротких позиций, рассчитанных на их снижение, говорится в пресс-релизе.
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