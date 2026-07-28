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Банкротство и ликвидация вдвое сократили объем активов КСО

Во втором квартале объем деятельности работающих в Эстонии кредитно-сберегательных обществ (КСО) резко сократился из-за банкротства одного общества и ликвидации другого.
Тартуское кредитно-сберегательное общество обанкротилось. По оценке суда, в его деятельности имеются признаки финансовой пирамиды.
  • Тартуское кредитно-сберегательное общество обанкротилось. По оценке суда, в его деятельности имеются признаки финансовой пирамиды.
  • Foto: Jassu Hertsmann
По данным Банка Эстонии, во втором квартале совокупная балансовая стоимость активов КСО сократилась по сравнению с прошлым годом почти на 61% – до 52,6 млн евро. Объем вкладов за тот же период упал на 65% – до 34,6 млн евро. Число членов обществ составило 6214 человек, сократившись почти вдвое – на 48%.
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