Почему для каждодневной работы стоит выбрать ноутбук бизнес-класса?

Ноутбуки бизнес-класса прежде всего предназначены для пользователей, которым требуется надежный инструмент для гораздо большего, чем простое времяпрепровождение и выход в интернет. Иными словами, эта техника создана для выполнения реальной работы.

Фото: Unsplash, Анни Спратт

Что это значит?

Поскольку речь идет о работе, то для ноутбука бизнес-класса действуют иные требования, нежели для домашнего использования. От компьютера этого типа пользователь ждет надежности и выносливости, что он не подведет в критический момент. Поэтому ноутбук бизнес-класса должен быть физически прочным, оснащен необходимым для работы программным обеспечением и буднично выдерживать долгие рабочие часы.

Создан для эксплуатации

Обычно при изготовлении компьютеров бизнес-класса используются более прочные материалы и компоненты. Это значит, что у устройства физически крепкие корпус и рама, их сборка гораздо продуманнее. Корпус не согнется при подъеме за угол и не помнет материанскую плату. Такой компьютер медленнее изнашивается, его корпус дольше остается в приличном виде. Укреплены и петли экрана, клавиатура тоже со временем не теряет кнопок. Прочная внешняя крышка лучше и дольше защищает экран от потенциального давления. Можно упомянуть более эффективное охлаждение, встроенное таким образом, чтобы касающиеся рук зоны оставались максимально прохладными. То есть, если внешне они могут быть не столь импозантны, то по своему содержимому машины бизнес-класса гораздо эффектнее.

Та же внешность, разное содержимое

У ноутбуков бизнес-класса очень широкие возможности конфигурации. Поэтому компьютеры с одинаковым названием и внешним видом могут полностью различаться по процессору, памяти и вместительности. Все ради того, чтобы каждый клиент мог найти для себя устройство подходящей мощности. С другой стороны, это позволяет унифицировать другие компоненты и использовать их более длительное время. При этом все используемые части машин бизнес-класса отобраны намного тщательнее, чем в домашних моделях, и компьютеры действительно предназначены для выполнения повседневной работы и постоянного ношения с собой.

Много внимания обращается и на безопасность устройства, и на возможности ад-министрирования. Например, считыватель отпечатка пальца – скорее стандарт, чем ис-ключение.

Программное обеспечение и безопасность

Много внимания обращается и на безопасность устройства, и на возможности администрирования. Например, считыватель отпечатка пальца – скорее стандарт, чем исключение. Компьютеры часто водонепроницаемы, чтобы случайно попавшая на клавиатуру жидкость могла вытечь через отверстия в корпусе, не причинив особого вреда. Что касается программного обеспечения, то используются версии Windows Pro, позволяющие централизованно администрировать устройства и обеспечивающие больше безопасности, например, предлагая шифровальную функцию Bitlocker.

Иные преимущества

Поскольку ноутбуки бизнес-класса предназначены для работы, то они часто оснащены возможностью подключения к док-станции. То есть, все дополнительные устройства с проводами, например, монитор, принтер и пр., можно подключить к док-станции, а станцию к ноутбуку. Так не придется всякий раз отдельно подключать каждый провод. Стоит также заметить, что гарантийный срок таких компьютеров гораздо дольше. Как правило, он составляет три года, но вполне обычна и пятилетняя гарантия для бизнес-клиентов. Это большая разница по сравнению с гарантийным периодом в 12 месяцев, действующим на многие ноутбуки для бизнес-клиентов. Даже если у более дешевых компьютеров бизнес-класса гарантия для корпоративных клиентов по умолчанию составляет 12 месяцев, ее обычно можно продлить.

Для кого?

Подведем итоги: ноутбуки бизнес-класса прежде всего предназначены для пользователей, которым нужно надежное устройство для большего, чем просто выход в интернет. Поэтому, если понятно, что компьютер будут основательно эксплуатировать каждый день, при этом от него ожидают выносливости и длительного гарантийного срока, то стоит обязательно задуматься о ноутбуке бизнес-класса.