Опасаетесь налоговых проверок? Вам поможет курс бухучета для предпринимателей

Курс бухгалтерского учета, ориентированный специально на малых и средних предпринимателей, поможет не бояться налоговых проверок, грамотно составлять баланс и аргументированно защищать интересы собственного бизнеса, говорит разработчик курса, глава Satelles Saturni Grupp Александра Хлебникова–Степанова.

Созданный Satelles Saturni Grupp новый курс бухгалтерского учета – не для бухгалтеров. Он ориентирован главным образом на местную предпринимательскую среду. По словам Александры Хлебниковой–Степановой, ничего похожего среди бухгалтерских курсов в Эстонии до сих пор не существует.

«К сожалению, 90% предпринимателей, по моим наблюдениям, не понимают элементарных основ бухучета. Отсюда проблемы внутри предприятия и с банками. Отсюда страх перед налоговыми проверками», – отмечает Хлебникова–Степанова.

«Я смотрю на проблемы бизнеса глазами предпринимателя, поскольку сама являюсь предпринимателем, и хорошо представляю, что именно интересно и нужно бизнесменам. Наша программа построена на конкретных примерах и задачах из жизни. Мы не зубрим теорию бухучета. Я вывела свои правила и свою методику, чтобы материал был максимально доходчив», – дополняет картину создатель уникального курса.

Создатель курса и преподаватель: Александра Хлебникова–Степанова Образование: экономист (бакалавр, TTÜ, SPMII), аудитор (магистр, PFM Instituut), менеджер в сфере туризма (бакалавр) - Институт экономики и управления (Санкт-Петербург). Опыт обучения: с 2008 года. Член Союза аудиторов Эстонии. Член Эстонской ассоциации бухгалтеров. В 2019 году была признана вместе с несколькими другими аудиторами победителем конкурса «Лучший внутренний аудитор года», объявленного правлением Союза внутренних аудиторов Эстонии.

Как родилась идея курса?

Идея создать специальный курс бухгалтерского учета, рассчитанный на руководителей и владельцев предприятий, появилась у Александры Хлебниковой–Степановой 10 лет назад: «Еще в 2011 году предприниматели, приходя ко мне на консультации, просили, чтобы я обучила их каким–то базовым вещам: как рассчитывается подоходный налог, как декларируется, как читается баланс».

Иной раз у клиентов Satelles Saturni Grupp возникает непонимание в общении с банками: к примеру, у компании вроде бы все в порядке – и приличный оборот, и прибыль, а банк почему–то не дает кредита.

«Пишут: мы проанализировали вашу отчетность, у вас очень слабый отчет. Предприниматели приходят ко мне, спрашивают, а в чем, собственно, дело–то? Начинаем вместе разбираться. Говорю им: смотри, здесь у тебя, к примеру, слишком много краткосрочных обязательств, а вот здесь очень много административных расходов», – рассказывает она.

Иногда проблемы с налоговым начинаются с элементарных ошибок в документах, например, при оформлении счетов. Были случаи, когда налоговый наказывал предпринимателей за неправильно выставленный счет, посчитав его фиктивным, поскольку якобы отсутствует состав сделки.

«Смотришь на счет – а он просто безграмотно составлен. Такие вещи предпринимателю очень важно понимать и отслеживать самому», – считает создатель курса.

«Моя идея состоит в том, чтобы каждый бизнесмен мог не просто слепо надеяться на своего или приглашенного бухгалтера, а самостоятельно

читать баланс собственной компании и аргументированно отстаивать свою позицию в случае возникновения споров, в том числе с Налоговым департаментом», – подчеркивает Хлебникова–Степанова.

Программа курса • Законы, нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет. Бухгалтерские документы. • Документирование и запись хозяйственных операций. • Оборотное имущество: деньги и банковские счета, валютные операции, учет дебиторской задолженности, учет запасов. • Основное имущество: долгосрочные финансовые инвестиции, материальное и нематериальное имущество. • Учет обязательств. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. • Собственный капитал предприятия. • Годовой бухгалтерский отчет: отчет о прибылях/убытках, схемы ОП, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных потоков и отчет об изменениях собственного капитала. • Бухгалтерское программное обеспечение. Работа с программой Standard Books. Подробней с программой курса можно ознакомиться на сайте https://satellesfinance.ee/ru/obuchenie

Основа курса – практика

Курс бухучета для предпринимателей, разработанный компанией Satelles Saturni Grupp, уже запущен, обучение длится 6,5 недель (72 академических часа), к настоящему моменту его прошли три мини–группы.

«Большие группы в данном случае не имеют смысла, потому что очень много вопросов возникает в процессе обучения. Основа нашего курса – практика», – поясняет Александра Хлебникова–Степанова.

«Я получила лицензию и разрешение на ведение этого курса (программу проверяло Министерство образования) в сентябре 2020 года. Первая группа начала работу в начале ноября, последняя группа сдала экзамен 19 июня», – говорит создатель курса.

По словам Хлебниковой–Степановой, специалисты Satelles в течение многих лет анализировали, какие именно вопросы задают предприниматели по поводу бухгалтерии и налоговой отчетности, чего они не понимают и почему не понимают, что за проблемы возникают у предприятий клиентов в ходе налоговых проверок.

«У меня есть педагогический опыт: я несколько лет преподавала бухгалтерский учет и финансы программистам, которые учились на разработчиков софта для бухгалтеров, аналитиков и финансистов. Плюс я сама преподаю своим клиентам. То есть, я хорошо знаю, как донести материал», – поясняет она.

Что получаем в результате?

Все преподаватели Satelles Grupp имеют высшее образование, как минимум степень бакалавра, преимущественно — степень магистра. Преподаватели также имеют профессиональный опыт в преподаваемой области и в большинстве случаев обладают квалификацией преподавателя взрослых.

«По окончании обучения предприниматели уже настолько подкованы, что сами могут не просто читать, но и писать баланс», – рассказывает Александра Хлебникова–Степанова.

«После прохождения курса мои клиенты видят ошибки, допущенные бухгалтерами. Общаться с ними становится намного проще: если раньше консультации затягивались на час, приходилось все рисовать, объяснять чуть ли не на пальцах, то теперь я могу им все объяснить буквально в двух предложениях», – говорит она.

«Некоторые предприниматели, которые хоть как–то владеют математикой, смогли по окончании нашего шестинедельного курса сдать бухгалтерский экзамен на уровне Majanduskool, а там учатся два с половиной года», – добавляет Хлебникова–Степанова.

«На выходе все наши студенты полностью составляют отчетность, начинают читать налоговые декларации, сами считают зарплату, переводят ее из брутто в нетто, пересматривают свои контракты. Они становятся балансоспособными – а у нас в стране не каждый бухгалтер балансоспособен», – говорит создатель курса.

«Курс абсолютно окупаем»

Предлагаемый Satelles Saturni Grupp курс бухучета для предпринимателей недорог – всего 650 евро (включая налог с оборота) за 72 академических часа.

«Я сделала его очень доступным. Он абсолютно окупаем. Все, кто учился, говорят, что на самом деле такой курс стоит как минимум раза в три дороже. На основе полученных знаний наши студенты начинают сами создавать новые интересные проекты и совместные компании (у нас на сегодня их уже 6), выходят на международный рынок», – говорит Александра Хлебникова–Степанова.

В пандемию у многих предпринимателей появилось время учиться, однако денег при этом было в обрез. Поэтому, по словам создателя курса, Satelles Saturni Grupp предлагала желающим оплату в рассрочку.

«Следующая мини–группа набирается на сентябрь 2021 года, и набирается достаточно легко. Закончившие курс получают свидетельства государственного образца, с которым они могут идти на экзамен в тот же самый Союз бухгалтеров и при необходимости подтвердить квалификацию», – дополняет картину Хлебникова–Степанова.

«Этот курс – настоящий электрошокер»

Посмотрим, что говорят предприниматели и работники предприятий, которые уже прошли курс бухучета, предлагаемый Satelles Saturni Grupp.

Станислав , Gologlogistics OÜ Лично для меня пройденный курс - это новый взгляд на бухгалтерию и ее ведение. Очень многогранные знания, начиная с самых азов бухгалтерии и заканчивая анализом перспективности фирм. Также очень понравились примеры ответов Налоговому департаменту и юридическая составляющая всего курса. Этот курс включил в себя всё, что нужно каждому развивающемуся предпринимателю для понимания того, как обстоят дела в мире цифр.

Валентин Навроцкий , Katranplus OÜ Для меня этот курс - настоящий электрошокер. Заставил проснуться, забыть свои страхи и начать действовать. Посмотреть на ведение бизнеса с другой стороны. Автор курса - профессионал своего дела. Материал преподносился понятным и доступным языком. Было много информации из реальных примеров. Очень рекомендую.

Павел Колк , Kasuwood OÜ, бывший консультант Ernst & Young Baltics AS Данный курс - это то, что я искал долгое время. Дело в том, что я получил образование в академии МВД Эстонии по финансовому направлению, в рамках которого у нас был курс бухгалтерии. Также у моего отца есть бизнес, в котором я веду бухгалтерию. В процессе ведения бухгалтерии постоянно возникали вопросы, и многие вещи казались непонятными и нелогичными. Курс бухгалтерии от Александры помог мне расставить свои знания по нужным полочкам и отработать непонятные элементы на практике. Благодаря ему я чувствую себя намного увереннее в бухгалтерии, я получил ответы на многие вопросы и впредь смогу справляться самостоятельно с более широким спектром задач.

Будет и отдельный курс для бухгалтеров

Как рассказывает Александра Хлебникова–Степанова, у ее команды есть идея доработать базовый курс для предпринимателей и сделать на его основе отдельный – уже для бухгалтеров, поскольку профессиональным бухгалтерам нужны не только знания бухучета, они должны изучать и налогообложение, и законодательную базу, и аналитику, и управленческий учет, и учет затрат.

«Дело в том, что русских групп по обучению бухучету в Эстонии нет вообще –Majanduskool в этом году закрыла последнюю русскую группу», – поясняет свою идею создатель курса.

«Мы хотим расширить программу курса, сделать его уже не 72 академических часа, как для предпринимателей, но при этом и не растягивать на 2,5 года, как в Majanduskool, а уложиться в год–полтора. Практику ученики будут проходить непосредственно в нашей фирме», – говорит она.

Также в планах Satelles Saturni Grupp – перевести в перспективе программу курса для бухгалтеров на эстонский и запустить отдельный поток обучения.

Не дрожать перед налоговиками

«Я хочу, чтобы в ходе практики бухгалтеры научились общаться с налоговым департаментом, проходить проверки и собеседования и правильно готовить для этого документы. Я хочу, чтобы будущие бухгалтеры не боялись налоговиков, умели разговаривать с ними на равных и отстаивать свои права», – подчеркивает Хлебникова–Степанова.

По ее словам, очень многие предприниматели и бухгалтеры буквально дрожат перед налоговым департаментом, готовы согласиться со всеми его требованиями, лишь бы отстали.

«У нас в стране на сегодня пять с лишним тысяч фирм по бухгалтерии, финансам и аудиту. Из них всего 1400 предоставляют услугу помощи при прохождении налоговой проверки. Из них лишь 300 предоставляют услугу представления интересов клиента в налоговом департаменте», – рассказывает создатель курса.

«Да, есть юридические фирмы, которые пытаются это делать, но поймите: юрист – не бухгалтер. Юрист хорошо знает законодательную базу, а налоговики (те, кто проводит проверки отчетности) хорошо знают экономическую базу. Соответственно, когда экономист начинает объяснять юристу, дескать, что–то где–то неправильно составлено, то юрист не может дать полноценный отпор, потому что он этого не понимает. Ему все равно придется обращаться к бухгалтеру», – поясняет Александра Хлебникова–Степанова.

«Но если с налоговым разговаривает грамотный бухгалтер, который знает законодательную базу бухучета, получается совсем другой разговор – внятный и аргументированный, и отношение проверяющих к компании будет соответствующим», – уверена она.

Что представляет собой Satelles Saturni Grupp?

Satelles Saturni Grupp основана предпринимателями Александрой Хлебниковой–Степановой и Романом Степановым.

В группу входят четыре предприятия: Satelles Saturni OÜ, Satelles Finance OÜ, Albiorix OÜ и Yapetus OÜ, которые действуют в полном сотрудничестве между собой и обслуживают более 200 клиентов как в Эстонии, так и за рубежом.

Компании Satelles Saturni Grupp занимаются регистрацией и продажей фирм в Эстонии, оформлением э–резидентства, финансовым консалтингом, предоставляют услуги внутреннего аудита и бухгалтерского учета, консультируют по налоговым вопросам и представляют интересы клиента в налоговых спорах, а также организуют обучение для предпринимателей.

• Albiorix OÜ является первой в стране бухгалтерской компанией, которой была предоставлена лицензия Бюро по борьбе с отмыванием денег. • В 2020 году AS Creditinfo Eesti наградил Satelles Saturni OÜ и Albiorix OÜ сертификатом «Успешное эстонское предприятие». • Albiorix OÜ за три года увеличила оборот и прибыль более чем на 50%. Менее 1% эстонских компаний достигают подобных результатов. • По результатам 2020 года Albiorix OÜ и Satelles Saturni OÜ вошли в ТОП фирм–газелей по версии Äripäev. • Albiorix OÜ названа Союзом бухгалтеров Эстонии «Признанной бухгалтерской фирмой Эстонии».

www.albiorix.ee